Τζέφρι Έπσταϊν: «Πολλές ερωτήσεις» για τον Μπιλ Κλίντον από τους Ρεπουμπλικανούς

«Δεν είναι ο σωστός πρόεδρος» δήλωσαν οι Δημοκρατικοί

Τζέφρι Έπσταϊν: «Πολλές ερωτήσεις» για τον Μπιλ Κλίντον από τους Ρεπουμπλικανούς

O Τζέφρι Έπσταΐν με τον Μπιλ Κλίντον

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, που ερευνά την υπόθεση Έπσταϊν, δήλωσε σήμερα ότι έχει «πολλές ερωτήσεις» να θέσει στον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η προγραμματισμένη κατάθεση του τελευταίου.

«Χρειαστήκαμε επτά μήνες για να φέρουμε τους Κλίντον (στην Επιτροπή). Αλλά επιτέλους τους έχουμε και ανυπομονούμε να τους θέσουμε πολλές ερωτήσεις», είπε ο Τζέιμς Κόμερ στους δημοσιογράφους, μία ημέρα μετά την κατάθεση που έδωσε η Χίλαρι Κλίντον.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή σχολίασαν ότι αυτός που ερωτάται σήμερα «δεν είναι ο σωστός πρόεδρος». «Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι ο σωστός πρόεδρος στον οποίο μιλάμε σήμερα. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ ήταν εκείνος που δεν δημοσιοποίησε 2,5 εκατομμύρια έγγραφα. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εκείνος που μπλόκαρε την έρευνά μας. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να καταπνίξει αυτήν την υπόθεση», είπε ο βουλευτής Σούχας Σουμπραμανιάν.

Όπως και η σύζυγός του, ο Μπιλ Κλίντον θα καταθέσει σε μια δημοτική αίθουσα της πόλης Τσαπάκουα, στα βόρεια της Νέας Υόρκης, όπου το ζεύγος διαθέτει μια κατοικία. Δεκάδες δημοσιογράφοι και τεχνικοί είχαν πάρει θέση από τα ξημερώματα έξω από το κτίριο.

Στο γειτονικό πάρκινγκ, τρεις γυναίκες από γειτονικές πόλεις κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Μπιλ Κλίντον αποχώρησε από το αξίωμα δεκαετίες πριν (…) Αυτοί που θα έπρεπε να καταθέτουν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ» είπε η μία από αυτές, ζητώντας να μην κατονομαστεί γιατί φοβόταν «αντίποινα» από κατοίκους που τάσσονται υπέρ του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Η Χίλαρι Κλίντον επανέλαβε στη χθεσινή κατάθεσή της ότι δεν συναντήθηκε ποτέ με τον Τζέφρι Έπσταϊν και επιτέθηκε στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές. «Αν η Επιτροπή αυτή ήθελε στα σοβαρά να μάθει την αλήθεια για τα εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν (…) θα ζητούσε ευθέως από τον νυν πρόεδρό μας να δώσει ενόρκως εξηγήσεις για τις χιλιάδες φορές που εμφανίζεται (το όνομά του) στην υπόθεση», τόνισε.

Η κατάθεση του Μπιλ Κλίντον θα δοθεί κεκλεισμένων των θυρών, όπως έγινε και χθες με τη σύζυγό του. Το ζεύγος είχε ζητήσει, χωρίς ανταπόκριση, να καταθέσει δημοσίως, ώστε να μην «εργαλειοποιηθούν» οι δηλώσεις τους από τους Ρεπουμπλικάνους. Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των καταθέσεων αναμένεται ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας.

«Δεν είχα καμία ιδέα για τις εγκληματικές δραστηριότητες»

Σε μια ένορκη δήλωση που υποβλήθηκε στην επιτροπή τον περασμένο μήνα, ο Μπιλ Κλίντον είπε ότι ο Έπσταϊν πρόσφερε το ιδιωτικό του αεροπλάνο σε αυτόν, το προσωπικό του και την ομάδα της Μυστικής Υπηρεσίας για την υποστήριξη του φιλανθρωπικού έργου του Ιδρύματος Κλίντον μεταξύ 2002 και 2003. Αρνήθηκε ότι επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Παρθένες Νήσους, όπου έλαβαν χώρα πολλά από τα φερόμενα εγκλήματα του αποθανόντος χρηματοδότη, και υποστήριξε ότι δεν είχε έρθει σε επαφή με τον Έπσταϊν για περισσότερο από μια δεκαετία πριν από τη σύλληψή του το 2019.

«Αν και ο κ. Έπσταϊν μπορεί κάλλιστα να έχει παρευρεθεί σε οποιαδήποτε από τις εκατοντάδες εκδηλώσεις ή δεξιώσεις του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών της θητείας μου και να έχει φωτογραφηθεί μαζί μου, όπως και δεκάδες χιλιάδες άλλα άτομα, δεν θυμάμαι να συνάντησα τον κ. Έπσταϊν ή να είχα κάποια συγκεκριμένη αλληλεπίδραση μαζί του κατά τη διάρκεια της θητείας μου», δήλωσε ο Κλίντον στην κατάθεσή του.

Ο πρώην πρόεδρος επίσης δεν θυμόταν πότε συνάντησε τη καταδικασμένη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκίσλεϊν Μάξγουελ, ή τις αλληλεπιδράσεις του μαζί της, αλλά είπε ότι αργότερα αυτή είχε σχέση με έναν κοινό φίλο.

«Για να είμαι σαφής, δεν είχα καμία ιδέα για τις εγκληματικές δραστηριότητες του κ. Έπσταϊν ή της κυρίας Μάξγουελ», ανέφερε η δήλωση. «Και, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόθεση μπορεί να είχαν ποτέ, δεν έλαβα κανένα μέτρο με σκοπό να τους βοηθήσω να αποφύγουν οποιοδήποτε είδος ελέγχου».

Στην κατάθεσή της την Πέμπτη, η Χίλαρι Κλίντον επανέλαβε ότι δεν είχε καμία γνώση για τα εγκλήματα του Έπσταϊν ή της Μάξγουελ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους μετά την κατάθεση αν ήταν σίγουρη ότι και ο σύζυγός της δεν είχε καμία γνώση για τα εγκλήματα του Έπσταϊν, η Χίλαρι Κλίντον απάντησε: «Ναι, είμαι».

«Η χρονολογία της σχέσης που είχε με τον Έπσταϊν έληξε χρόνια, αρκετά χρόνια πριν αποκαλυφθούν οι εγκληματικές δραστηριότητες του Επστάιν», είπε.

Στο παρελθόν, δεν έχει επιτευχθεί η υποχρεωτική κατάθεση πρώην προέδρων ενώπιον του Κογκρέσου. Ωστόσο, αρκετοί έχουν απαντήσει εθελοντικά σε ερωτήσεις επιτροπών, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι Τζέραλντ Φορντ το 1983, Χάρι Τρούμαν το 1955 και ο Γουίλιαμ Χάουαρντ Ταφτ δώδεκα φορές. Αρκετοί εν ενεργεία πρόεδροι έχουν επίσης εμφανιστεί εθελοντικά.

