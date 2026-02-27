Στον Λευκό Οίκο ο Μερτς την Τρίτη - Εμπόριο, ανταγωνισμός και ασφάλεια στο επίκεντρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Φρίντριχ Μερτς στην υπογραφή εκεχειρίας για τον πόλεμο στη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στις 13 Οκτωβρίου 2025.

Στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί την Τρίτη (03/03) ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη της θητείας του Μερτς στο «τιμόνι» της γερμανικής ομοσποδιακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο Σεμπάστιαν Χίλε, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων το πρωί της Τρίτης στο Οβάλ Γραφείο θα είναι οι διμερείς σχέσεις, ζητήματα ασφαλείας, καθώς και «το εμπόριο και τα ζητήματα ανταγωνισμού».

Ο Μερτς αναχωρεί για τις ΗΠΑ τη Δευτέρα. Ο ίδιος ο καγκελάριος είχε ήδη ανακοινώσει το ταξίδι για την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά λεπτομέρειες όπως η ακριβής ημερομηνία της συνάντησης δεν είχαν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

*Με πληροφορίες από Tagesspiegel

