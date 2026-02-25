Μερτς: Ζήτησε από την Κίνα να πιέσει τους Ρώσους στο θέμα της Ουκρανίας

Στην Κίνα για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς επικεφαλής μίας μεγάλης αντιπροσωπείας Γερμανών βιομηχάνων. Σήμερα έγινε δεκτός με στρατιωτικές τιμές και είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της Κίνας, Λι Τσιανγκ και τον πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Μετά τις συναντήσεις ο Γερμανός καγκελάριος είπε σε δημοσιογράφους ότι ζήτησε από την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να πιέσει την Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Γνωρίζουμε ότι τα μηνύματα από το Πεκίνο λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη στη Μόσχα. Αυτό ισχύει τόσο για τα λόγια όσο και για τις πράξεις», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

Από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, απάντησε ότι υποστηρίζει μία πολιτική λύση στη σύγκρουση και η διπλωματία είναι «κλειδί για το ζήτημα» της διακοπής του πολέμου με την συμμετοχή της Ρωσίας. «Ο Σι σημείωσε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των μερών για να τεθούν τα θεμέλια για την ειρήνη, [και] να αντιμετωπιστούν οι νόμιμες ανησυχίες όλων των πλευρών για να ενισχυθεί η βούληση για ειρήνη», έγραψε το Xinhua.

Ο Μερτς έθεσε δύσκολα θέματα επί τάπητος

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος έθεσε δύσκολα ζητήματα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Κινέζο πρωθυπουργό. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που επικαλείται πηγές της γερμανικής κυβέρνησης, ανέφερε ότι ο Μερτς έθεσε ορισμένα πιο περίπλοκα οικονομικά ζητήματα απευθείας στις συνομιλίες του με τον Λι Τσιανγκ.

«Ο καγκελάριος έθεσε τα ζητήματα των εμπορικών περιορισμών, του ραγδαία αυξανόμενου εμπορικού ελλείμματος, των νομισματικών θεμάτων και των σπάνιων γαιών κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον Λι. Κατέστη σαφές ότι η Κίνα πρέπει επίσης να ανταποκριθεί αν θέλει να ενισχύσει την εικόνα της ως εταίρου που τηρεί τους κανόνες», ανέφερε το Reuters.

Ο Φρίντριχ Μερτς στη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ και τις αντιπροσωπείας Γερμανίας και Κίνας. 25 Φεβρουαρίου 2026 ΑΡ

Το τελευταίο μήνυμα για την ενίσχυση της εικόνας της Κίνας ως εταίρου της Ε.Ε. φαίνεται ότι έχει αποδέκτες τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στο Πεκίνο. Οι ΗΠΑ επιμένουν με την πολιτική των δασμών και πιέζουν την Ε.Ε. να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ασφάλεια της με αποτέλεσμα να δημιουργούν χώρο για την ανάδυση της Κίνας ως παγκόσμιας δύναμης. Σύμφωνα με αναλυτές, το Πεκίνο επιθυμεί να εκμεταλλευθεί αυτό το κενό που δημιουργούν οι ΗΠΑ και γι’ αυτό έχει ξεκινήσει μία «επίθεση φιλίας» στην Ευρώπη.

Ήδη τον περασμένο Δεκέμβριο ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε το Πεκίνο. Στα τέλη Ιανουαρίου και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, παρά τις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε στο εσωτερικό της χώρας του, μετέβη για επίσημη επίσκεψη στην Κίνα με μεγάλη αντιπροσωπεία Βρετανών επιχειρηματιών.

