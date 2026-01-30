Προειδοποίηση Τραμπ σε Βρετανία: «Πολύ επικίνδυνες» οι στενές επιχειρηματικές σχέσεις με Κίνα

Ο Κιρ Στάρμερ και ο Σι Τζινπίνγκ χαιρέτισαν την επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά τις συνομιλίες τους στο Πεκίνο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στην πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στο Κένεντι Σέντερ, στις 29 Ιανουαρίου 2026. 

AP/Allison Robbert
Με τον Κιρ Στάρμερ να γίνεται ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός που επισκέπτεται την Κίνα έπειτα από οκτώ χρόνια για την ενίσχυση του εμπορίου και τη σύσφιξη των οικονομικών δεσμών με τη χώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ τον προειδοποίησε ότι αυτό που κάνει είναι «πολύ επικίνδυνο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «Μελάνια» το βράδυ της Πέμπτης (29/01), στην οποία πρωταγωνιστεί η σύζυγός του, στο Κένεντι Σέντερ στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην συνάψει επιχειρηματικές σχέσεις με την Κίνα, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ επικίνδυνο», καθώς ο Κιρ Σταρμερ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ χαιρέτισαν την επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά τις συνομιλίες στο Πεκίνο.

«Ακόμα πιο επικίνδυνο για τον Καναδά»

Ο Τραμπ δήλωσε: «Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο για αυτούς να το κάνουν αυτό, και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, νομίζω, για τον Καναδά να συνάψει επιχειρηματικές σχέσεις με την Κίνα», προσθέτοντας ότι ο Καναδάς «δεν τα πάει καλά».

«Τα πάνε πολύ άσχημα, και δεν μπορείς να θεωρήσεις την Κίνα ως τη λύση», είπε.

«Γνωρίζω πολύ καλά την Κίνα. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Σι είναι φίλος μου. Τον γνωρίζω πολύ καλά. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσεις όταν έχεις τον Καναδά».

Όταν ο Καναδός ηγέτης Μαρκ Κάρνι επισκέφθηκε την Κίνα νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον απείλησε με δασμούς 100%.

China Canada

Ο Κινέζος πρόεδρος και ο Καναδός πρωθυπουργός σε συνομιλίες στο Πεκίνο, στις 16 Ιανουαρίου 2026.

POOL AP/Vincent Thian

«Αν ο Καναδάς συνάψει συμφωνία με την Κίνα, θα επιβληθούν άμεσα δασμοί 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ», προειδοποίησε.

Ο Τραμπ απέσυρε επίσης την πρόσκλησή του προς τον Καναδά να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Η συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Καναδά και της Κίνας θα μειώσει τους δασμούς στο καναδικό κραμβέλαιο από 85% σε 15% έως τον Μάρτιο, ενώ ο Καναδάς θα μειώσει τον φορολογικό συντελεστή για έναν περιορισμένο αριθμό κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων από 100% σε 6,1%.

Μια λεπτή ισορροπία για τον Βρετανό πρωθυπουργό

Ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με μία δύσκολη εξίσωση, καθώς επιδιώκει στενότερους δεσμούς με το Πεκίνο ενώ επιθυμεί παράλληλα να διατηρήσει την «ειδική σχέση» του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ΗΠΑ.

Απαντώντας στα σχόλια του Τραμπ, ένας Βρετανός αξιωματούχος επεσήμανε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ήταν ενήμερη για το ταξίδι του Στάρμερ και τα σχέδια του πρωθυπουργού να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις των δύο κρατών.

China Britain

Τον Βρετανό πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο Κινέζος ομόλογός του, Li Qiang.

AP/Carl Court

Κατά τη διάρκεια της πτήσης του από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Κίνα, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε:

«Η σχέση που έχουμε με τις ΗΠΑ είναι μία από τις στενότερες σχέσεις που διατηρούμε στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας, των πληροφοριών, αλλά και του εμπορίου και σε πολλούς άλλους τομείς»

«Πέρυσι, η επίσημη επίσκεψη του προέδρου Τραμπ ήταν πολύ επιτυχημένη και οδήγησε σε επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων λιρών στις οικονομίες των δύο χωρών, οπότε πρόκειται για μια πολύ σημαντική σχέση», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες για επαναπροσέγγιση με το Πεκίνο ανέφερε: «Δεν έχει νόημα να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο όταν πρόκειται για την Κίνα. Είναι προς το συμφέρον μας να συνεργαστούμε χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, και γι' αυτό καταφέραμε να χαράξουμε μια συνεπή και ολοκληρωμένη προσέγγιση».

*Με πληροφορίες από Sky News

