Στη Κίνα για τριήμερη επίσκεψη ο Βρετανός πρωθυπουργός – Τι επιδιώκει το Πεκίνο

Στην κινεζική πρωτεύουσα προσγειώθηκε ο Κιρ Στάρμερ για ένα επίσημο και γεμάτο ρίσκο ταξίδι

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Στο Πεκίνο έφτασε σήμερα ο Κιρ Στάρμερ για μία τριήμερη επίσκεψη υψηλού ρίσκου. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού στη Κίνα έπειτα από 8 χρόνια.

Ο Κιρ Στάρμερ επιδιώκει να ενισχύσει τους εμπορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς των δύο χωρών έπειτα από την ένταση στις διμερείς σχέσεις. Ωστόσο, δέχεται κριτική από τους αντιπάλους του στο εσωτερικό της Βρετανία με βάση δύο άξονες: τον κίνδυνο που φέρνει η Κίνα στην ασφάλεια της Βρετανίας και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κινεζική κυβέρνηση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη. Κατά την άφιξή του ο Στάρμερ δήλωσε ότι το ταξίδι του θα αποφέρει οφέλη στη Βρετανία και ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια «στρατηγική και σταθερή σχέση» με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Τον Βρετανό πρωθυπουργό συνοδεύουν στο ταξίδι του 60 Βρετανοί επιχειρηματίες στους οποίους είπε: «Με αυτή την αντιπροσωπεία, γράφετε ιστορία. Είστε μέρος της αλλαγής που επιφέρουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε εξωστρεφείς, να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες, να χτίζουμε σχέσεις... και να είμαστε πάντα απόλυτα επικεντρωμένοι στο εθνικό μας συμφέρον».

Οι επιδιώξεις του Σι Τζινπίνγκ

Η υποδοχή του Στάρμερ στο Πεκίνο ήταν θερμή αφού επιλύθηκε το θέμα της πρεσβείας της Κίνας στο Λονδίνο. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι είχαν διαμηνύσει στους Βρετανούς ομολόγους τους ότι δεν πρόκειται να ανάψουν το «πράσινο φως» για την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού εάν τα σχέδια τους για μία μεγάλη πρεσβεία στην βρετανική πρωτεύουσα δεν έπαιρναν έγκριση.

Το θέμα επιλύθηκε και τώρα στο τραπέζι των συναντήσεων θα βρίσκονται δεκάδες νέες οικονομικές συμφωνίες. «Αν οι δύο πλευρές καταφέρουν να προχωρήσουν με μια λογική εμπορική σχέση, αυτό θα είναι ήδη ένα επίτευγμα», λέει η Yu Jie, ερευνήτρια στη «δεξαμενή σκέψης» Chatham House.

Το βασικό ερώτημα είναι αν η Κίνα βλέπει την επίσκεψη του Στάρμερ ως μέρος μίας ευρύτερης αναδιάταξης στη γεωπολιτική σκακιέρα και αν επιδιώκει να έρθει πραγματικά κοντά με το Λονδίνο.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο BBC, για το Πεκίνο η επίσκεψη του πρωθυπουργού της Βρετανίας αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας φιλίας «με την ελπίδα ότι ορισμένοι θα αρχίσουν να βλέπουν το Πεκίνο ως έναν σταθερό και προβλέψιμο εταίρο, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ».

Το ρίσκο του Στάρμερ

Πράγματι ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ επισκέφθηκε στις αρχές Ιανουαρίου το Πεκίνο και άνοιξε το δρόμο και για άλλους ηγέτες. Ανακοίνωσε μία «νέα στρατηγική συνεργασία με την Κίνα» αλλά ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς ύψους 100% εάν ο Καναδάς υπέγραφε εμπορική συμφωνία με τη Κίνα. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: εάν κάνεις συμφωνία με μία υπερδύναμη, κινδυνεύεις να προκαλέσεις την οργή μίας άλλης υπερδύναμης.

Από την πλευρά του ο Στάρμερ επιχειρεί να κινηθεί διπλωματικά σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό σκηνικό. Ωστόσο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για το Πεκίνο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιλέξει μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ορισμένοι αναλυτές, που επικαλείται το BBC, εκτιμούν ότι οι Κινέζοι επιθυμούν σε αυτή την επίσκεψη να διαπιστώσουν εάν μπορούν να προκαλέσουν ρήξη στη λεγόμενη «ειδική σχέση» των ΗΠΑ με την Βρετανία.

«Στο Πεκίνο θα είναι ρεαλιστές και δεν πιστεύουν ότι μπορούν να στρέψουν τη Βρετανία μακριά από τις ΗΠΑ», ανέφερε η Yu Jie.

