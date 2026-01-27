Οι νέες αμερικανικές προτεραιότητες στην αμυντική στρατηγική – Η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη

Τι κρύβεται πίσω από τους στόχους που θέτουν οι ΗΠΑ στο κείμενο της Εθνικής Αμυντικής Στρατηγικής για το 2026

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Μεγάλες μετακινήσεις στη στρατηγική των ΗΠΑ περιλαμβάνει το μη απόρρητο κομμάτι της Εθνικής Αμυντικής Στρατηγικής (NDS) που δημοσίευσε το υπουργείο Πολέμου. Για πρώτη φορά βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ περνούν από το δόγμα της αποτροπής σε μία ξεκάθαρη ιεράρχηση προτεραιοτήτων και απαριθμούν τις παγκόσμιες απειλές.

Οι δύο βασικοί στόχοι που θέτει το υπουργείο Πολέμου είναι η υπεράσπιση των συνόρων των ΗΠΑ και η αποτροπή της ισχύος της Κίνας. Η άμυνα των ΗΠΑ, δηλαδή, αποτελεί οργανωτική αρχή της αμερικανικής στρατηγικής και αναβιώνει μία προσέγγιση στα πρότυπα του Δόγματος Μονρόε καθώς ορίζεται ότι η Γροιλανδία, η Διώρυγα του Παναμά και ο Κόλπος του Μεξικού είναι εδάφη στρατηγικής σημασίας που οι ΗΠΑ πρέπει να ελέγχουν και να υπερασπίζονται.

Διαβάστε το έγγραφο

Αναφορικά με την Κίνα ο στόχος δεν είναι η κλιμάκωση ή η αλλαγή της κυβέρνησης αλλά το να αποτραπεί το Πεκίνο από το να γίνει μία μεγάλη περιφερειακή δύναμη.

Αν και το έγγραφο αναγνωρίζει ότι οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν απειλή από την Ρωσία πετάει το «μπαλάκι» στους ευρωπαίους για την άμυνα τους. «Το ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ επισκιάζει τη Ρωσία σε οικονομική κλίμακα, πληθυσμό και, κατά συνέπεια, σε λανθάνουσα στρατιωτική δύναμη. Ταυτόχρονα, αν και η Ευρώπη παραμένει σημαντική, έχει μικρότερο και μειούμενο μερίδιο στην παγκόσμια οικονομική δύναμη. Συνεπώς, αν και είμαστε και θα παραμείνουμε αφοσιωμένοι στην Ευρώπη, πρέπει – και θα – δώσουμε προτεραιότητα στην υπεράσπιση της αμερικανικής επικράτειας και στην αποτροπή της Κίνας», σημειώνει το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

«Το έγγραφο επιχειρεί να συμφιλιώσει τις τρεις ομάδες εθνικής ασφάλειας που στελεχώνουν την κυβέρνηση — τους υπερασπιστές της υπεροχής, τους υπερασπιστές των προτεραιοτήτων και τους υπερασπιστές της συγκράτησης — ενώ συσχετίζει τις απόψεις τους με τις συχνά ευμετάβλητες επιθυμίες του ίδιου του προέδρου. Πρόκειται για μια στρατηγική γεμάτη εσωτερικές αντιφάσεις, η οποία αποκαλύπτει ακόμη περισσότερες ασυνέπειες όταν συγκρίνεται με τις ενέργειες της κυβέρνησης», σχολίασε ο συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Διεθνείς Σχέσεις, Ραφαέλ Λος.

αμερικανικός στρατός τανκς

Οι 4 προτεραιότητες

Το έγγραφο δηλώνει ότι στόχος είναι η αποκατάσταση της ειρήνης μέσω της επιβολής ισχύος για μία «νέα χρυσή εποχή για την Αμερική». Το δόγμα αυτό εξηγείται από 4 βασικές προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνηση Τραμπ:

1. Την υπεράσπιση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων των ΗΠΑ και την αποτροπή εναέριων επιθέσεων με τον «Χρυσό Θόλο». Διατήρηση του σύγχρονου πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ ως αποτρεπτικό μέσο. Μάχη κατά των κυβερνοεπιθέσεων και της ισλαμικής τρομοκρατίας. Υπεράσπιση των αμερικανικών συμφερόντων στο δυτικό ημισφαίριο. Εγγυημένη πρόσβαση του αμερικανικού στρατού και του εμπορίου σε περιοχές – κλειδιά, όπως το Κανάλι του Παναμά, ο Κόλπος της Αμερικής και η Γροιλανδία. Παροχή στον Τραμπ αξιόπιστων στρατιωτικών επιλογών εναντίον των ναρκοτρομοκρατών.

2. Αποτροπή της Κίνας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού από μέσω της δύναμης αλλά όχι με σύγκρουση. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν σταθερή ειρήνη, δίκαιο εμπόριο και σχέσεις αλληλοσεβασμού με την Κίνα και διαπραγμάτευση από μία θέση ισχύος.

3. Αύξηση της κατανομής των βαρών με τους συμμάχους και τους εταίρους των ΗΠΑ. Με απλά λόγια η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της και να αναλάβει την ασφάλειά της. «Στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές, οι σύμμαχοι θα αναλάβουν την πρωτοβουλία ενάντια σε απειλές που είναι λιγότερο σοβαρές για εμάς αλλά περισσότερο για αυτούς, με κρίσιμη αλλά πιο περιορισμένη υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες», σημειώνει το έγγραφο.

4. Τεράστια ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης των ΗΠΑ.

στρατός Κίνα

Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη

Από το έγγραφο προκύπτει ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι θα παραμείνει στο ΝΑΤΟ αλλά δεν θα υποστηρίζει πλέον εξ ορισμού την άμυνα της Ευρώπης. Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι περιγράφονται από το υπουργείο Πολέμου ως πλούσιοι, ικανοί και, ως εκ τούτου, υπεύθυνοι για τη διαχείριση της απειλής από την Ρωσία.

Οι ΗΠΑ μετρούν την επιρροή στο ΝΑΤΟ αποκλειστικά μέσω των δαπανών του κάθε κράτους – μέλους. Δηλαδή με απλά λόγια μόνο όσοι ξοδεύουν περισσότερα για αμυντικές δαπάνες αποκτούν πρόσβαση και επιρροή.

nato.jpg

Πηγή: Associated Press

«Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη είναι πιθανό να μειωθούν, να γίνουν πιο εξαρτώμενες από όρους. Η υπόθεση ότι μεγάλες αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις θα ενισχύσουν γρήγορα την Ευρώπη σε περίπτωση σοβαρής έκτακτης ανάγκης γίνεται λιγότερο αξιόπιστη», σχολίασε η συνεργάτης του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Κρις Κρεμιδάς Κόρτνεϊ.

Παράλληλα εξήγησε ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα μέσα στο ΝΑΤΟ δεν είναι πλέον προαιρετική αλλά απαραίτητη. «Η ώρα της Ευρώπης έχει φτάσει, ίσως πολύ νωρίς για τις ανήσυχες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Εάν η Ευρώπη οικοδομήσει στρατιωτική δύναμη ανάλογη με το οικονομικό της βάρος, ξεπεράσει τον βιομηχανικό κατακερματισμό και αναλάβει την ηγεσία της άμυνας, αυτή η αλλαγή θα μπορούσε τελικά να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο ευρωπαϊκό πυλώνα που θα ενισχύσει το ΝΑΤΟ. Εάν δεν το κάνει, το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων κινδυνεύει να γίνει η πιο επικίνδυνη ρωγμή της συμμαχίας», υπογράμμισε η Κρις Κρεμιδάς Κόρτνεϊ.

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Χαμάς θέλει να εντάξει τους 10.000 αστυνομικούς της στη νέα διοίκηση στη Γάζα

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο με οπαδούς του ΠΑΟΚ – Τουλάχιστον 6 νεκροί και 3 τραυματίες στη Ρουμανία

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τζαμαϊκανός ντράμερ Σλάι Ντάνμπαρ, θρύλος της ρέγκε

14:51ΚΟΣΜΟΣ

«Απόβαση» πρακτόρων της ICE στην Ιταλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες - «Δεν είναι καλοδεχούμενοι»

14:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ – Ολυμπιακός: «Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης» | Το μήνυμα του «Αίαντα»

14:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Πώς θα επηρεάσουν την Αττική τα επερχόμενα κύματα κακοκαιρίας

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Η δολοφονία του Ιταλού Στρατηγού Τελίνι στην Κακαβιά και η κατάληψη της Κέρκυρας από τους Ιταλούς του Μουσολίνι (1923)

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι νέες αμερικανικές προτεραιότητες στην αμυντική στρατηγική – Η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη

14:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Πέτρος Μάνταλος και «ΛεΜπρον Τζέιμς» Μουκουντί με εμφάνιση της μπασκετικής ομάδας! (βίντεο)

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Προστατευτικά μέτρα για τον περιορισμό του νερού στην οδό Μετσόβου

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΜΑ ΑΕ τιμήθηκε με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστός ο περιφερειακός λόγω εκτροπής νταλίκας

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις στα σχολεία λόγω πένθους

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική - Τι είπε για τα Ίμια που εξόργισε το προεδρείο

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα - σύζυγος Σκαμπαρδώνη: «Η αυλαία θα πέσει και τα παιδιά μας θα ψάχνουν τις μανάδες τους»

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των βραβείων BAFTA - Οι κύριες κατηγορίες

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός ΠΟΥ για το ξέσπασμα του ιού Nipah στην Ινδία - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Μύριζε τόσο καιρό υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα», λέει η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Βίντεο-ανάλυση καταγράφει καρέ-καρέ τα θανάσιμα λάθη των πρακτόρων - «Πού είναι το όπλο;»

14:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Η οικογένεια, ενωμένη, στη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη» – Το μήνυμα της ΠΑΕ για το μπάσκετ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Μύριζε τόσο καιρό υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα», λέει η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο με οπαδούς του ΠΑΟΚ – Τουλάχιστον 6 νεκροί και 3 τραυματίες στη Ρουμανία

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις στα σχολεία λόγω πένθους

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενής Βασιλικής Σκαμπαρδώνη στο Newsbomb.gr: «Πριν λίγους μήνες η οικογένεια είχε γάμους και χαρές και τώρα...»

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική - Τι είπε για τα Ίμια που εξόργισε το προεδρείο

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η Αγάπη Μπουνόβα είναι το τελευταίο θύμα που ταυτοποιήθηκε από την φονική έκρηξη

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Ιράν - Βίντεο

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Επιτέθηκε στην αδελφή του και την έστειλε στο νοσοκομείο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεδομένη θεωρεί η Πυροσβεστική τη διαρροή προπανίου - Τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Εξασθενεί μέσα στη μέρα η κακοκαιρία - Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Τετάρτη

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί στο Mantoux

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Έχασε τον άντρα της, τώρα το παιδί της η μάνα της Έλενας», λέει συγχωριανός της Κατσαρού

09:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ, Λόττο, Λαχείο: Πώς τα μαθηματικά μπορούν να αποκαλύψουν πιθανή απάτη στα τυχερά παιχνίδια

12:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ έναντι ΠΑΣΟΚ - Η Καρυστιανού και το rebranding Τσίπρα

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Η Αναστασία δούλευε νύχτα γιατί ήταν νέα στη δουλειά, έκανε υπομονή για το ένσημο»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σύζυγος και πεθερά την είχαν «φυλακισμένη» στο σπίτι - Την παρακολουθούσαν συνεχώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ