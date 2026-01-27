Financial Times: Πώς προετοιμάζεται το ΝΑΤΟ για πόλεμο στην Αρκτική - Η άσκηση «Cold Response»

Ο υπουργός Άμυνας της Νορβηγίας κοιτάζει έναν από τους αγαπημένους του χάρτες, που δείχνει τον κόσμο από την οπτική γωνία της Αρκτικής. Ο Τόρε Σάντβικ δείχνει προς τη χερσόνησο Κόλα της Ρωσίας, η οποία φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στον κόσμο, η οποία βρίσκεται μέσα στον Αρκτικό Κύκλο, ακριβώς απέναντι από τα σύνορα με τη βόρεια Νορβηγία.

Η συντομότερη διαδρομή πτήσης ενός βλήματος που εκτοξεύεται από την Κόλα προς μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και στις δύο ακτές είναι πάνω από την Αρκτική, κοντά στον Βόρειο Πόλο και τη Γροιλανδία, προσθέτει. «Ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος πέφτει με ταχύτητα 7 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο, χρειάζονται 18 λεπτά από την εκτόξευση μέχρι να φτάσει σε μια μεγάλη πόλη των ΗΠΑ», είπε. «Αυτή είναι η άμυνα της πατρίδας», πρόσθεσε. «Γι' αυτό το θέτουμε στο τραπέζι για τον πρόεδρο Τραμπ και όταν συναντιόμαστε με συμμάχους. Αυτή είναι η άμυνα της πατρίδας [για τις ΗΠΑ], για το Λονδίνο, για το Παρίσι, για το Βερολίνο, για όλη τη συμμαχία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει επιθετικά για τη Γροιλανδία τον τελευταίο χρόνο, με την έντονη επιδίωξή του να αποκτήσει, έστω και με τη βία την επικράτεια της Δανίας. Αλλά καταλήγοντας σε ένα «πλαίσιο» συμφωνίας για το μεγαλύτερο νησί του κόσμου με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ μετατόπισε την εστίαση της συμμαχίας στην ασφάλεια της Αρκτικής - ένα θέμα που οι σκανδιναβικές χώρες προωθούν εδώ και δεκαετίες. «Το ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσει την εμπλοκή του στην Αρκτική», δήλωσε η Μέτε Φρέντερικσεν, πρωθυπουργός της Δανίας. «Η άμυνα και η ασφάλεια στην Αρκτική είναι θέμα ολόκληρης της συμμαχίας».

Για τις πέντε σκανδιναβικές χώρες -όλες χώρες της Αρκτικής- αυτό αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία να επιστρέψει η γεωπολιτική συζήτηση εκεί που θέλουν: την απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία. Σχεδόν όλα τα κράτη της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, μείωσαν την στρατιωτική τους παρουσία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, κλείνοντας βάσεις. Οι ΗΠΑ έκλεισαν αρκετές στη Γροιλανδία και την Ισλανδία. Αλλά η Ρωσία ξεκίνησε την στρατιωτική και οικονομική αναζωογόνηση της Αρκτικής πολύ νωρίτερα από τις δυτικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τη δεκαετία του 2000.

Το αποτύπωμα της Ρωσίας στην Αρκτική

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το ήμισυ της χερσαίας μάζας και των υδάτων της Αρκτικής, αποκτώντας μακράν το μεγαλύτερο αποτύπωμα από τις οκτώ χώρες με παρουσία στην περιοχή, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, καθώς και οι πέντε σκανδιναβικές χώρες. Σήμερα η Μόσχα διαθέτει περισσότερες από 40 στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των ακτών της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων, αεροδρομίων, σταθμών ραντάρ και λιμανιών.

Η Αρκτική παίζει κρίσιμο ρόλο στο πυρηνικό δόγμα της Μόσχας. Εκεί βρίσκεται ο Βόρειος Στόλος της Ρωσίας, με έδρα το Σεβερομόρσκ στη χερσόνησο Κόλα, ο οποίος χειρίζεται έξι από τα 12 πυρηνικά υποβρύχια της χώρας, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. «Ο Βόρειος Στόλος, και ιδιαίτερα τα υποβρύχιά του, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής αποτροπής της Ρωσίας. Λόγω της σημασίας του, ο στόλος εξακολουθεί να εκσυγχρονίζεται», δήλωσε ο Όντρεϊ Ντίτριχ, ανώτερος αναλυτής για τη Ρωσία στο Ινστιτούτο Μελετών Ασφάλειας της ΕΕ.

Η Ρωσία διατηρεί επίσης υψηλό επίπεδο ετοιμότητας στο πυρηνικό της κέντρο δοκιμών στη Νόβαγια Ζεμλία, ένα αρκτικό αρχιπέλαγος, όπου τον περασμένο Οκτώβριο δοκίμασε τον πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ Burevestnik. Προωθεί επίσης τη χρήση της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού, η οποία διασχίζει τη Ρωσία και προσφέρει την προοπτική πολύ μικρότερων χρόνων μεταφοράς μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, αν και οι αριθμοί κυκλοφορίας είναι κάτω από τον στόχο.

Οι σκανδιναβοί γείτονες της Ρωσίας παρακολουθούν αυτή την εξέλιξη με αυξανόμενη ανησυχία, προτρέποντας το ΝΑΤΟ να εμπλακεί περισσότερο, με σχετικά μικρή επιτυχία εν μέρει λόγω της αντίθεσης χωρών όπως οι ΗΠΑ.«Γνωρίζουμε ότι οι Ρώσοι έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα στο βορρά. Η κατάσταση ασφαλείας είναι επίσης ότι όταν λιώνουν οι πολικοί πάγοι, η Κίνα αναδεικνύεται ως περιφερειακός ηγεμόνας αλλά με παγκόσμια συμφέροντα. Έχουν αυτοανακηρυχθεί ως ένα έθνος σχεδόν στην Αρκτική», δήλωσε ο Σάντβικ.

Η ΝΑΤΟική άσκηση Cold Response στη Νορβηγία

Ανώτερος αξιωματούχος από άλλη σκανδιναβική χώρα πρόσθεσε: «Η συγκέντρωση στρατιωτικών πόρων στη γειτονιά μας είναι μάλλον τεράστια». Ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, δήλωσε στους Financial Times τον Οκτώβριο ότι η Αρκτική παρουσιάζει «μεγάλο ενδιαφέρον» για τη στρατιωτική συμμαχία, η οποία έχει δεσμευτεί να την διατηρήσει ανοιχτή για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και νεοσύστατες επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως η εξόρυξη και η εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ έχουν εντείνει την εκπαίδευσή τους σε αρκτικές συνθήκες στη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. Τον Μάρτιο, περίπου 25.000 στρατιώτες από όλη τη συμμαχία - συμπεριλαμβανομένων 4.000 από τις ΗΠΑ - θα συμμετάσχουν στην άσκηση Cold Response στη βόρεια Νορβηγία, με στόχο την εξάσκηση σε αεροπορικό, θαλάσσιο και χερσαίο πόλεμο σε σκληρές χειμερινές συνθήκες.

Εκτός από την προσπάθεια να επαναπροσανατολίσουν την προσοχή των ΗΠΑ στην απειλή από τη Ρωσία, οι Σκανδιναβοί ελπίζουν επίσης ότι η ανανεωμένη προσοχή στην ασφάλεια της Αρκτικής θα τους επιτρέψει να επιδείξουν τη χρησιμότητά τους στην Ουάσινγκτον. Υπάρχουν δύο κρίσιμα τμήματα θαλάσσια περάσματα όπου το ΝΑΤΟ και η Ρωσία θα ανταγωνίζονταν για τον έλεγχο σε οποιαδήποτε σύγκρουση στην Αρκτική: το πιο γνωστό χάσμα GIUK μεταξύ Γροιλανδίας, Ισλανδίας και ΗΒ και το λεγόμενο χάσμα της Αρκτικής μεταξύ του νορβηγικού αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ και της ηπειρωτικής χώρας, που καταλήγει κοντά στη χερσόνησο Κόλα.

Ο Σάντβικ είπε ότι η Νορβηγία χρησιμοποιεί αναγνωριστικά αεροσκάφη P8 καθώς και δορυφόρους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, υποβρύχια και φρεγάτες για την παρακολούθηση του Bear Gap και αλλού. «Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το ΝΑΤΟ σκέφτεται την υπεράσπιση αυτής της περιοχής σε μια περίοδο έντονης κρίσης. Αλλά, πάνω απ 'όλα, το κάνουμε αυτό για να αποφύγουμε την κλιμάκωση και να αποτρέψουμε τη Ρωσία», πρόσθεσε.

