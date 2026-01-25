Η ισορροπία δυνάμεων στην Αρκτική - Από τον Βόρειο Στόλο της Ρωσίας στους... κομάντο με τα έλκηθρα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία, καθώς όπως λέει είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την άμυνά τους. Η Δανία και η Γροιλανδία αρνούνται και λένε ότι οποιεσδήποτε ανησυχίες έχει η Ουάσινγκτον μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της υπάρχουσας αμυντικής τους συμφωνίας. Οκτώ έθνη έχουν εδάφη στην Αρκτική: η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Ισλανδία. Ακολουθεί μια επισκόπηση των στρατιωτικών τους πόρων, από το Reuters.

Ρωσία

Το ήμισυ της χερσαίας έκτασης της Αρκτικής αποτελεί ρωσικό έδαφος. Από το 2005, η Μόσχα έχει επαναλειτουργήσει και εκσυγχρονίσει δεκάδες στρατιωτικές βάσεις της σοβιετικής εποχής, τόσο στην ηπειρωτική Αρκτική όσο και στα νησιά στα ανοικτά των βόρειων ακτών της. Η Ρωσία διατηρεί υψηλή κατάσταση ετοιμότητας στο πυρηνικό της κέντρο δοκιμών στο αρκτικό αρχιπέλαγος Noβάγια Ζεμλιά αν και δεν έχει πραγματοποιήσει δοκιμή που να περιλαμβάνει πυρηνική έκρηξη από το 1990. Τον περασμένο Οκτώβριο , πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ Burevestnik από τo σημείο.

Ρώσοι αξιωματούχοι του Βόρειου Στόλου AP

Στην ευρωπαϊκή Αρκτική, η χερσόνησος Κόλα φιλοξενεί περίπου τα δύο τρίτα των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ρωσίας, την ικανότητά της να απαντήσει σε μια πυρηνική επίθεση με τη δική της - σύμφωνα με τον Mathieu Boulegue συνεργάτη στο Polar Institute στο Wilson Center με έδρα την Ουάσινγκτον.

Η περιοχή φιλοξενεί επίσης τον Βόρειο Στόλο της Ρωσίας, με έδρα το Σεβερομόρσκ, ο οποίος χειρίζεται έξι από τα 12 πυρηνικά υποβρύχια της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Τα άλλα έξι χειρίζεται ο Στόλος του Ειρηνικού με έδρα το Βλαδιβοστόκ. Ο μόνος τρόπος για τον Βόρειο Στόλο να έχει πρόσβαση στον Βόρειο Ατλαντικό είναι μέσω της Θάλασσας του Μπάρεντς, μεταξύ του νορβηγικού αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ και της βόρειας ακτής της Ευρώπης. Η διατήρηση αυτής της πρόσβασης είναι επομένως απαραίτητη για τη Μόσχα.

ΗΠΑ και Καναδάς

Από το 1957, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς αμύνονται από κοινού ενάντια σε απειλές κατά της πατρίδας τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από πυρηνικούς πυραύλους, μέσω της Βορειοαμερικανικής Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας, γνωστής ως NORAD.

Εκσυγχρονίζουν την NORAD, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS): Ο Καναδάς προμηθεύεται δύο συστήματα ραντάρ που καλύπτουν τις αρκτικές και πολικές περιοχές, με το πρώτο να αναμένεται να φτάσει σε επιχειρησιακή ικανότητα έως το 2028.

H διαστημική Βάση Pituffik POOL AFP

Ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να αναπτύξει ένα νέο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, που ονομάζεται Golden Dome, για το οποίο λέει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας. Η Ουάσινγκτον διαθέτει τη Διαστημική Βάση Πιτουφίκ στη βόρεια Γροιλανδία βάσει αμυντικής συμφωνίας με τη Δανία. Κατά τα άλλα, οι περισσότερες από τις αρκτικές δυνάμεις της βρίσκονται σε οκτώ βάσεις στην Αλάσκα και αριθμούν περίπου 22.000 στρατιωτικούς, σύμφωνα με το IISS και τη Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ.

Ο Καναδάς διαθέτει πέντε βάσεις στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένου του Alert, ενός σταθμού πληροφοριών σημάτων στο νησί Έλσμερ, που είναι ο βορειότερος μόνιμα κατοικημένος οικισμός στον κόσμο. Νότια του Αρκτικού Κύκλου, διαθέτει μια βάση στο Γέλοουναϊφ στα Βορειοδυτικά Εδάφη, η οποία φιλοξενεί μια ομάδα περιπολίας δασοφυλάκων και μια αεροπορική βάση.

Ο Καναδάς κατασκευάζει επίσης μια εγκατάσταση στο νησί Μπάφιν για τον ανεφοδιασμό πλοίων περιπολίας ανοιχτής θάλασσας - αν και το έργο έχει υποστεί πολλές καθυστερήσεις. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ επεκτείνουν τις υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις στο Νome της Αλάσκα, σύμφωνα με το IISS.

Δανία

Η Κοινή Αρκτική Διοίκηση της Δανίας (JAC), με έδρα την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, αριθμεί περίπου 150 στρατιωτικούς και πολιτικό προσωπικό. Η JAC είναι επίσης παρούσα στην αεροπορική βάση Kangerlussuaq, καθώς και σε τέσσερις μικρότερους στρατιωτικούς σταθμούς στην ανατολική και βορειοανατολική Γροιλανδία. Η JAC έχει επίσης έναν αξιωματικό σύνδεσμο στο Πιτουφικ.

Η Περίπολος με έλκηθρο σκύλων Sirius - την οποία χλευάζει ο Τραμπ - είναι μια στρατιωτική μονάδα που διεξάγει αναγνώριση μεγάλης εμβέλειας στις ακραίες συνθήκες της βορειοανατολικής Γροιλανδίας.

Σουηδία και Φινλανδία

Η Σουηδία δεν έχει βάσεις βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, αλλά έχει μια αεροπορική βάση στη Λουλέο, στη βόρεια ακτή του Βοθνικού Κόλπου, και μια στρατιωτική βάση με δύο συντάγματα στο Μπόντεν, περίπου 40 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα.

Η Φινλανδία διαθέτει αεροπορική βάση στο Ροβανιέμι, στον Αρκτικό Κύκλο, και μια βάση της Ταξιαρχίας Γιάγκερ βορειότερα στη Λαπωνία.

Από την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, οι δύο χώρες έχουν ενσωματώσει τους στρατούς τους στην υπόλοιπη συμμαχία.

Νορβηγία

Η Νορβηγία είναι ο παρατηρητής του ΝΑΤΟ για μια τεράστια θαλάσσια περιοχή περίπου 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων του Βόρειου Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής. Πολλές από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο.

Διαθέτει τέσσερις αεροπορικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένης μίας για τα νέα μαχητικά αεροσκάφη F-35, δύο ναυτικές βάσεις, μια σειρά από στρατιωτικές βάσεις και ένα κέντρο υποδοχής για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που έρχονται για ενίσχυση σε περίπτωση επίθεσης. Δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Σβάλμπαρντ, το Αρκτικό αρχιπέλαγος της Νορβηγίας.

Ισλανδία

Το νησί του Βόρειου Ατλαντικού είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει στρατό, μόνο υπηρεσία ακτοφυλακής. Φιλοξενεί αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας P-8A Poseidon του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σε εκ περιτροπής ανάπτυξη, με έδρα την αεροπορική βάση Κέφλαβικ, κοντά στο Ρέικιαβικ. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ εναλλάσσονται περιοδικά στο Κέφλαβικ για να διατηρούν ασφαλή τον ισλανδικό εναέριο χώρο. Η ανάπτυξη διαρκεί συνήθως δύο έως τρεις εβδομάδες, τρεις φορές τον χρόνο.

