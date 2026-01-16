Στρατόπεδο Βίκινγκ στη Νορβηγία: H βάση εκπαίδευσης των Βρετανών κομάντο στους -20 βαθμούς Κελσίου

Στο παχύ χιόνι των αρκτικών βουνών, οι Βασιλικοί Πεζοναύτες της Βρετανίας ετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία. Τα επίλεκτα στρατεύματα εισάγονται στην άγρια ​​φύση κατασκηνώνοντας στο χιόνι σε θερμοκρασίες κάτω από τους -20 βαθμούς Κελσίου. Τελειώνουν πηδώντας μέσα από τρύπες πάγου και φωνάζοντας το όνομά τους, τον βαθμό και τον αριθμό τους πριν μπορέσουν να ανασυρθούν από το νερό. Στη συνέχεια, κυλούν στο χιόνι, πίνουν ένα ποτήρι ρούμι και κάνουν πρόποση στον βασιλιά Κάρολο Γ΄.

Η εκπαίδευση της Βρετανίας σε ακραία καιρικά φαινόμενα σε αυτήν την περιοχή χρονολογείται από τον Ψυχρό Πόλεμο, αλλά το Στρατόπεδο Βίκινγκ - οι εγκαταστάσεις του στο Σκιόλντ, στη βόρεια Νορβηγία - είναι καινούργιο και αναπτυσσόμενο. Άνοιξε το 2023 μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αναμένεται να φτάσει στο μέγιστο των 1.500 ατόμων αυτή την άνοιξη, ακολουθούμενο από 2.000 το επόμενο έτος. Η Βρετανία «ουσιαστικά διπλασιάζει» τον αριθμό των Βασιλικών Πεζοναυτών της στη Νορβηγία σε διάστημα τριών ετών, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ σε συνέντευξή της στο POLITICO.

Οι ασκήσεις αντικατοπτρίζουν τις αποστολές που θα διεξήγαγαν τα στρατεύματα εάν ενεργοποιούνταν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για τη συλλογική άμυνα, αντανακλώντας την πραγματικότητα ότι «δεν είμαστε πλέον σε ειρήνη», δήλωσε ο Ταξίαρχος Τζέιμι Νόρμαν διοικητής των Δυνάμεων Κομάντο του Ηνωμένου Βασιλείου, στην Κούπερ και στον Νορβηγό ομόλογό της Έσπεν Μπαρθ Άιντε, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο σημείο την Πέμπτη. «Βλέπουμε τους εαυτούς μας σε ένα συνεχές που έχει τον πόλεμο από τη μία πλευρά και την ειρήνη από την άλλη, και βρισκόμαστε κάπου σε αυτό το συνεχές».

Ωστόσο, αυτό είναι μόνο το ένα ημισφαίριο της Αρκτικής. Από την άλλη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδαυλίζει μια πολύ διαφορετική κρίση πιέζοντας για την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας. Οι κίνδυνοι που συνδέουν τις δύο περιοχές -οι οποίες έχουν πιο πολυσύχναστες από ποτέ ναυτιλιακές οδούς με ρωσικά και κινεζικά πλοία καθώς λιώνουν οι πολικοί πάγοι- είναι παρόμοιοι, αν και λιγότερο άμεσοι για τη Γροιλανδία από ό,τι για τη Νορβηγία. Ωστόσο, η Γροιλανδία καταναλώνει τεράστιο παγκόσμιο εύρος ζώνης.

Δεν είναι περίεργο που ο Άιντε, υποδεχόμενος την Κούπερ μετά από δύο ημέρες στην Ουκρανία, θρήνησε ότι δεν μπορούσαν να επικεντρωθούν περισσότερο στην Ουκρανία και «λιγότερο σε άλλα πράγματα». Ο Τραμπ δεν τους άφησε άλλη επιλογή.

Ενεργοποιήστε το «Arctic Sentry»

Η απάντηση των Κούπερ και Άιντε είναι να υποστηρίξουν δημόσια την ιδέα της αποστολής του ΝΑΤΟ «Arctic Sentry», μιας στρατιωτικής συνεργασίας που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των ρωσικών απειλών — ενώ παράλληλα θα καθησυχάζουν τον Τραμπ για τη δέσμευση της Ευρώπης στην περιοχή. Οι λεπτομέρειες της αποστολής — συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των στρατευμάτων και του εάν θα περιλαμβάνει ανάπτυξη από ξηρά, θάλασσα ή αέρα — παραμένουν ασαφείς.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ασκήσεις όπως αυτές στη βόρεια Νορβηγία θα αναπτυχθούν και στη Γροιλανδία, καθώς και στις ναυτιλιακές λωρίδες γύρω από αυτές. Η βόρεια Ευρώπη έχει δει αύξηση στους σκιώδεις στόλους που μεταφέρουν πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις και φερόμενες δολιοφθορές σε καλώδια επικοινωνιών.

Η παρέμβαση της Κούπερ έγινε μία ημέρα αφότου ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς συναντήθηκε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας στον Λευκό Οίκο, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με την επανειλημμένα δηλωμένη πρόθεση του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Το μήνυμα της Κούπερ προς τον Τραμπ και όλους τους άλλους ήταν να επιμείνει ότι δεν υπάρχει πραγματική διαίρεση μεταξύ της ανατολικής και της δυτικής Αρκτικής.

«Η ασφάλεια της Αρκτικής είναι συνδεδεμένη», είπε — επικαλούμενη τον βόρειο στόλο της Ρωσίας, τον σκιώδη στόλο, τα πετρελαιοφόρα, τα μη στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία, τα κατασκοπευτικά πλοία και τις απειλές για τα υποθαλάσσια καλώδια. «Κοιτάξτε τον χάρτη της Αρκτικής και πού βρίσκονται οι θαλάσσιες οδοί», πρόσθεσε. «Δεν μπορείτε να εξετάσετε κανένα κομμάτι της ασφάλειας της Αρκτικής από μόνο του, επειδή όλο το νόημα της ασφάλειας της Αρκτικής είναι ότι έχει αντίκτυπο στην διατλαντική μας ασφάλεια στο σύνολό της.

«Μέρος της ρωσικής απειλής προέρχεται από τον Βόρειο Στόλο της και τον Ατλαντικό. Αυτή είναι μια διατλαντική απειλή. Αυτό είναι κάτι για το οποίο σαφώς δεν μπορείς απλώς να επιστρέψεις στην άμυνα της Ευρώπης από μόνη της». Ωστόσο, σε μέρη της Βρετανίας και της Ευρώπης, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φοβούνται ότι ο Τραμπ ζητά από την Ευρώπη να κάνει ακριβώς αυτό. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πιέζουν εδώ και καιρό τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δεσμευτεί απέναντι στην Ουκρανία.

Μια απλή υπόνοια αυτής της απογοήτευσης είναι ορατή στην Άιντε. Ήθελε να επισημάνει ότι ο κίνδυνος για το δικό του άκρο της Αρκτικής είναι πιο άμεσος. «Ακριβώς ανατολικά των ανατολικών μας συνόρων, φτάνετε στη χερσόνησο Κόλα και στο Μούρμανσκ», είπε, στέκοντας σε ένα χιονισμένο ύψωμα. «Αυτή η περιοχή έχει το μεγαλύτερο απόθεμα πυρηνικών όπλων στον κόσμο - και ιδιαίτερα, η δεύτερη δυνατότητα κρούσης της Ρωσίας είναι εκεί. Χρειάζονται πρόσβαση στους ανοιχτούς ωκεανούς, και σε μια κατάσταση πολέμου, δεν θέλουμε να έχουν αυτή την πρόσβαση».

Πρόσθεσε: «Εάν υπάρξει κρίση, αυτή η περιοχή θα γίνει αμέσως κέντρο βάρους λόγω της σημασίας των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ρωσίας, της βάσης υποβρυχίων και ούτω καθεξής. Θα περάσει από χαμηλή ένταση στο να βρεθεί στο κέντρο της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό πρέπει να σχεδιάσουμε ταχεία ενίσχυση, καθώς και για να έχουμε μια συνεχή στρατιωτική παρουσία πίεσης σε αυτήν την περιοχή».

Μια νέα εποχή

Μια υπενθύμιση για το πόσο γρήγορα αλλάζεουν οι συνθήκες κρέμεται στον τοίχο της βιβλιοθήκης στην γραφική, ροζ και λευκή βρετανική πρεσβεία στο Ελσίνκι. Η φωτογραφία, με ημερομηνία Ιούλιος 1975, δείχνει τον Βρετανό πρωθυπουργό Χάρολντ Γουίλσον στον κήπο της πρεσβείας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζέραλντ Φορντ, τον Χένρι Κίσινγκερ και άλλους, εν όψει της υπογραφής των Συμφωνιών του Ελσίνκι. Η συμφωνία, που δίνει έμφαση στα δικαιώματα της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, ήταν μέρος ενός κινήματος προς το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Απέναντι από το δρόμο στο Ελσίνκι βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ που μοιάζει με φρούριο, όπου ο Τραμπ είναι ένας από αυτούς που αποφασίζουν για την εδαφική ακεραιότητα αυτές τις μέρες. Εκτός από τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, ο πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι το ΝΑΤΟ «δεν θα ήταν αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτική δύναμη» χωρίς την αμερικανική στρατιωτική ισχύ και είπε ότι δεν χρειάζεται το διεθνές δίκαιο. Η Βρετανία και πολλοί από τους συμμάχους της είναι απρόθυμοι να δεχτούν οποιαδήποτε υπόνοια για ρωγμές στη συμμαχία. Ερωτηθείσα από το POLITICO εάν το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε κρίση, η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίζα Βάλτονεν, επέμεινε: «Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο από ποτέ».

Βρετανός αξιωματούχος, ο οποίος δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια, δήλωσε ότι υπάρχουν τρεις σχολές σκέψης σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Η πρώτη είναι ο δηλωμένος στόχος του προέδρου ότι ανησυχεί για τις απειλές ασφαλείας στην Αρκτική και η δεύτερη είναι ότι αναζητά επιχειρηματικές ευκαιρίες εκεί.

Και μετά «υπάρχει μια σχολή σκέψης που τελικά, απλώς θέλει να το υιοθετήσει... απλώς θέλει να κάνει την Αμερική μεγαλύτερη», είπαν.

