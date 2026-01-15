Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία και Νορβηγία στέλνουν στρατεύματα στη Γροιλανδία

Αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ στέλνουν στρατεύματα στη Γροιλανδία για να συμμετάσχουν σε κοινές ασκήσεις με τη Δανία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τις απειλές του για βίαιη προσάρτηση του νησιού της Αρκτικής. Η Δανία, η οποία είναι υπεύθυνη για την άμυνα της Γροιλανδίας, προειδοποίησε ότι μια επίθεση στο νησί θα σήμαινε το τέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία «σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους της».

Η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν επιβεβαιώσει ότι θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία αυτή την εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, ο Καναδάς και η Γαλλία έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να ανοίξουν προξενεία στη Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, τις επόμενες εβδομάδες.

Δεν είναι ασυνήθιστο για τις χώρες του ΝΑΤΟ να στέλνουν στρατεύματα για εκπαίδευση σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, και εδώ και χρόνια οι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, πιέζουν για την ενίσχυση των κοινών ασκήσεων στον Αρκτικό Κύκλο, σχολιάζει το CNN. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν περίπου 150 στρατιώτες σταθμευμένους στη διαστημική βάση Pituffik στη βορειοδυτική Γροιλανδία.

Ωστόσο, τόσο ο χρόνος όσο και ο συμβολισμός των τελευταίων ανακοινώσεων των ευρωπαϊκών χωρών αποτελούν σημαντική επίδειξη αλληλεγγύης σε μια περίοδο -άνευ προηγουμένου- έντασης εντός του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει τις φιλοδοξίες του να ελέγχει το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, ακόμη και με τη χρήση βίας αν είναι απαραίτητο, ενώ τόνισε ότι «θα κάνει κάτι, είτε τους (σ.σ. συμμάχους του ΝΑΤΟ) αρέσει είτε όχι», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών την Παρασκευή.

«Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή»

Σε δήλωση του την Τετάρτη, το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι θα στείλει μια «ομάδα αναγνώρισης» 13 στρατιωτικών στη Γροιλανδία την Πέμπτη για «αποστολή εξερεύνησης» μαζί με άλλες χώρες-εταίρους, κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας.

Η Σουηδία έστειλε επίσης έναν «αδιευκρίνιστο αριθμό στρατιωτών» στη Γροιλανδία την Τετάρτη, κατόπιν αιτήματος της Δανίας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον στο «X». Οι Σουηδοί αξιωματικοί θα είναι μέρος μιας ομάδας στρατιωτικών από άλλες χώρες της συμμαχίας, οι οποίοι θα προετοιμαστούν από κοινού για μια επικείμενη άσκηση με την ονομασία «Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή», πρόσθεσε.

Några officerare från den svenska Försvarsmakten anländer idag till Grönland. De ingår i en grupp från flera allierade länder. Tillsammans ska de förbereda kommande moment inom ramen för den danska övningen Operation Arctic Endurance. Det är på förfrågan från Danmark som Sverige… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) January 14, 2026

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα συμμετάσχει επίσης στην «Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή». «Οι πρώτες γαλλικές στρατιωτικές μονάδες βρίσκονται ήδη καθ' οδόν. Άλλες θα ακολουθήσουν», έγραψε στο «X».

À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.



De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2026

Η Νορβηγία στέλνει επίσης δύο μέλη του αμυντικού προσωπικού της στη Γροιλανδία, όπως επιβεβαίωσε στο CNN εκπρόσωπος του νορβηγικού υπουργείου Άμυνας.

Το ΝΑΤΟ, ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου, είναι μια μακροχρόνια στρατιωτική συμμαχία μεταξύ 30 ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και των ΗΠΑ και του Καναδά.

Βασίζεται στην αρχή ότι μια επίθεση εναντίον οποιουδήποτε μέλους πρέπει να θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, γεγονός που καθιστά τις απειλές των ΗΠΑ εναντίον της Γροιλανδίας – η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ λόγω της σύνδεσής της με τη Δανία – σημαντικές.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, πάντως, χαρακτήρισε μια πιθανή επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Γροιλανδίας «εντελώς υποθετική». «Είναι απίθανο ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε άλλο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τρολς Λουντ Πούλσεν σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

«Αυτός ο εκβιασμός πρέπει να σταματήσει»

Η είδηση για την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία ήρθε την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Τραμπ μέσω Truth Social ότι «οτιδήποτε λιγότερο από τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι απαράδεκτο», λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του νησιού στον Λευκό Οίκο. «Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ», έγραψε ο Τραμπ νωρίς την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα ωφελήσει και το ΝΑΤΟ.

Η κρίσιμη αυτή συνάντηση απέφερε λίγα απτά αποτελέσματα, σχολιάζει το CNN, με τον Δανό υπουργό Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, να σημείωσει ότι ο ίδιος και η Γροιλανδή ομόλογός του, Βίβιαν Μότσφελτ, είχαν «μια ειλικρινή αλλά και εποικοδομητική συζήτηση» με αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αλλά ότι εξακολουθεί να υπάρχουν «θεμελιώδεις διαφορές».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λέκε Ράσμουσεν και η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότσφελτ μιλούν σε συνέντευξη Τύπου στην πρεσβεία της Δανίας, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον. AP

Ωστόσο, ο Ράσμουσεν είπε ότι όλα τα μέρη συμφώνησαν να σχηματίσουν «μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για να διερευνήσουν αν μπορούν να βρουν έναν κοινό δρόμο προς τα εμπρός», η οποία αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες εβδομάδες.

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Άναντ, δήλωσε την Κυριακή ότι κάλεσε τους ομολόγους της από τη Γροιλανδία και τη Δανία για να «επαναλάβει την αταλάντευτη υποστήριξη του Καναδά προς το Βασίλειο της Δανίας και την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας».

Η Άναντ δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στη Γροιλανδία «τις επόμενες εβδομάδες» για να εγκαινιάσει το επίσημο προξενείο του Καναδά στη Νούουκ. Η Γαλλία θα ανοίξει το δικό της προξενείο στη Γροιλανδία στις 6 Φεβρουαρίου, μια κίνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από πέρυσι, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL την Τετάρτη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Η επίθεση σε ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ δεν θα είχε νόημα, θα ήταν μάλιστα αντίθετη προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ... και γι' αυτό αυτός ο εκβιασμός πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Μπαρό στο RTL.

Διαβάστε επίσης