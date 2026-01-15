«Ή με εμάς ή με τους άλλους»: Το σκίτσο του Λευκού Οίκου για τη Γροιλανδία που άναψε φωτιές

Διακαή πόθο του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η Γροιλανδία, την οποία θέλει να κατακτήσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Ο Λευκός Οίκος έχει ξεκινήσει μια αντιρωσική και αντικινεζική προπαγάνδα και θέτει το δίλημμα «ή με εμάς ή με τους άλλους».

Το σκίτσο με το σαφές γεωπολιτικό μήνυμα που ανάρτησε ο Λευκός Οίκος στον επίσημο λογαριασμό του στο X, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες με αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γροιλανδίας, δείχνει ότι ο Τραμπ δεν θα σταματήσει μέχρι να την κατακτήσει. «Πρωταγωνιστές» της εικόνας ήταν δύο έλκηθρα που τα σέρνουν σκύλοι, μπροστά σε ένα δίλημμα χωρίς πολλά περιθώρια παρερμηνείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «χρειάζονται» τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν θεωρεί αποδεκτή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Υπό αυτό το κλίμα, η συνάντηση του Δανού υπουργού Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και της Γροιλανδής ομολόγου του Βίβιαν Μότζφελντ με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έμοιαζε εξαρχής περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική.

Το σκίτσο με το φως και το ζοφερό σκοτάδι

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Λευκός Οίκος ανάρτησε σκίτσο με τη λεζάντα «Από πού, Γροιλανδέ;». Στην εικόνα απεικονίζονται δύο πιθανοί προορισμοί: Από τη μία πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμβολισμένες από τον Λευκό Οίκο κάτω από καθαρό, φωτεινό ουρανό· από την άλλη, η Κίνα και η Ρωσία, που εκπροσωπούνται από το Σινικό Τείχος και την Κόκκινη Πλατεία, σε σκοτεινό φόντο. Το μήνυμα του διλήμματος ήταν σαφές: Ευθυγράμμιση με την Ουάσινγκτον ή προσέγγιση με τους γεωπολιτικούς της αντιπάλους.

Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ενίσχυσε την αίσθηση ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη Γροιλανδία ως κομβικό στρατηγικό πεδίο και όχι απλώς ως αντικείμενο διπλωματικών διαβουλεύσεων.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν χαρακτήρισε «απίθανη» μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στη Γροιλανδία. «Θεωρώ απίθανο μια χώρα του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ», δήλωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στη Γροιλανδία στο πλαίσιο ασκήσεων, με ανάπτυξη αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων και στρατιωτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων δυνάμεων από συμμαχικές χώρες. Παράλληλα, η Σουηδία και η Νορβηγία γνωστοποίησαν ότι στέλνουν αξιωματικούς στο νησί, κατόπιν αιτήματος της Δανίας.

Ζωτικής σημασίας για τον «Χρυσό Θόλο»

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινές δηλώσεις. Ο Τραμπ δεν συμμετείχε στις συνομιλίες, ωστόσο πριν από την έναρξή τους, επανέλαβε μέσω Truth Social ότι η Γροιλανδία είναι «ζωτικής σημασίας» για την αμερικανική εθνική ασφάλεια, συνδέοντάς την για πρώτη φορά με το σχέδιο της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους Εθνικής Ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ηγηθεί του δρόμου για να την αποκτήσουμε. Αν δεν το κάνουμε θα το κάνει ή η Ρωσία ή η Κίνα, κι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί! Στρατιωτικά, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, μεγάλο μέρος της οποίας έχτισα κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας και τώρα την αναβαθμίζω σε ένα νέο και ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτική δύναμη - Ούτε καν κοντά! Το γνωρίζουν αυτό, όπως και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο τρομερό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».