Γροιλανδία: Έως και 700 δισ. δολάρια είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει αναλάβει να προετοιμάσει επίσημη πρόταση για την αγορά της Γροιλανδίας από την Ουάσινγκτον, με το ενδεχόμενο τίμημα να φτάνει τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το NBC News, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Σύμφωνα με άλλες πηγές του δικτύου, η εκτιμώμενη αξία των 700 δισ. δολαρίων για το νησί παρουσιάστηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από επιστήμονες και πρώην αξιωματούχους της αμερικανικής διοίκησης. Με βάση αυτή την εκτίμηση, το πιθανό τίμημα υπερβαίνει το ήμισυ του ετήσιου προϋπολογισμού του αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου.

Εναλλακτικό σενάριο και στρατιωτική παρουσία

Την ίδια ώρα, εξετάζεται και μια σαφώς φθηνότερη εναλλακτική για τις ΗΠΑ: το λεγόμενο Compact of Free Association. Η συμφωνία αυτή θα προέβλεπε οικονομική στήριξη προς τη Γροιλανδία, με αντάλλαγμα την άδεια για παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο νησί.

Ο «Χρυσός θόλος» και το ΝΑΤΟ

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για τη δημιουργία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Golden Dome, υπογραμμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να διευκολύνει την υλοποίηση αυτού του σχεδίου.

Όπως υπενθυμίζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιχειρήσει να αγοράσουν τη Γροιλανδία και στο παρελθόν, το 1867 και το 1946, χωρίς αποτέλεσμα.