Γροιλανδία: Η Γαλλία θα ανοίξει προξενείο εν μέσω πιέσεων Τραμπ

Προξενείο στη Γροιλανδία θα εγκαινιάσει η Γαλλία στις 6 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό.

Το Παρίσι, ήδη από πέρυσι σχεδίαζε να ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία, ωστόσο η απόφαση ελήφθη εν μέσω των πιέσεων που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν να εκβιάζουν τη Γροιλανδία και να δηλώνουν ότι θέλουν να αναλάβουν τον έλεγχο της αυτόνομης αυτής δανέζικης περιοχής, πρόσθεσε ο Μπαρό στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

«Η επίθεση εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ δεν θα είχε νόημα, θα ήταν μάλιστα αντίθετη στα συμφέροντα των ΗΠΑ (…) οπότε αυτός ο εκβιασμός πρέπει προφανώς να σταματήσει», υπογράμμισε ο Γάλλος υπουργός.

