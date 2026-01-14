Τραμπ: Το ΝΑΤΟ θα είναι ισχυρότερο με την Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ

«Από στρατιωτικής άποψης, χωρίς την τεράστια δύναμη των ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας», ισχυρίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

AP.
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας» και δήλωσε ότι «οτιδήποτε λιγότερο από τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι απαράδεκτο», λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του νησιού στον Λευκό Οίκο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ προειδοποίησε το ΝΑΤΟ «ότι πρέπει να καθοδηγήσει τις ΗΠΑ στο να αποκτήσουν την Γροιλανδία» ενώ ισχυρίστηκε ότι «αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί!».

«Από στρατιωτικής άποψης, χωρίς την τεράστια δύναμη των ΗΠΑ, την οποία έχτισα σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου και τώρα την ανεβάζω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας. Ούτε καν κοντά σε αυτό! Το ξέρουν αυτό, και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο».

Δείτε την ανάρτηση του Τραμπ:

Τα σχόλια του είναι πιθανό να ενοχλήσουν τους ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες τους με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στο Λευκό Οίκο.

Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον της Γροιλάνδιας στον Λευκό Οίκο

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες συνομιλίες με αξιωματούχους της Γροιλανδίας και της Δανίας, εν μέσω της συνεχιζόμενης προσπάθειας του Αμερικανού προέδρου να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής. Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, και ο Δανός ομόλογός της, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, αναμένεται να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Η συνάντηση υψηλού διακυβεύματος πραγματοποιείται αφότου ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν παρουσίασαν ενιαίο μέτωπο ενάντια στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη την Τρίτη, ο Νίλσεν δήλωσε ότι εάν η αυτοδιοικούμενη δανική περιοχή πρέπει να επιλέξει μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, «εμείς επιλέγουμε τη Δανία».

Η Φρέντερικσεν είπε επίσης ότι δεν ήταν εύκολο να αντισταθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως «εντελώς απαράδεκτη πίεση» από τον στενότερο σύμμαχό μας. «Ωστόσο, υπάρχουν πολλά που υποδηλώνουν ότι τα πια δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας».

Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό επιθυμεί την ένταξη της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανανέωσε το ενδιαφέρον του για το αχανές και πλούσιο σε ορυκτά νησί της Αρκτικής μετά από μια τολμηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ακόμη και αν αυτό διαταράξει τις σχέσεις εντός της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Τα σχόλια του Τραμπ έχουν προκαλέσει ανησυχία στη Δανία, η οποία είναι υπεύθυνη για την άμυνα της Γροιλανδίας, με την Φρέντερικσεν να προειδοποιεί ότι μια επίθεση των ΗΠΑ θα σηματοδοτούσε το τέλος του ΝΑΤΟ.

