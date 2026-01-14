Δημοσκόπηση για Γροιλανδία: Μόνο το 17% των Αμερικανών στηρίζουν τις προσπάθειες Τραμπ

Το 47% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos αποδοκιμάζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία

Δημοσκόπηση για Γροιλανδία: Μόνο το 17% των Αμερικανών στηρίζουν τις προσπάθειες Τραμπ

Ένα πλοίο πλέει μέσα στον πάγο κοντά στο Νουκ της Γροιλανδίας, Τετάρτη 5 Μαρτίου 2025

Μόλις το 17% των Αμερικανών εγκρίνει τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία και σημαντική πλειοψηφία πολιτών εντός των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων είναι αντίθετη στη χρήση στρατιωτικής βίας για την προσάρτηση της νήσου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Η διήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε χθες, κατέδειξε εκτεταμένες ανησυχίες για τις απειλές του Τραμπ προς τη Δανία, σύμμαχό του στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη Γροιλανδία, η οποία εδώ και αιώνες αποτελεί έδαφος της Δανίας.

Το 47% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos αποδοκιμάζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, ενώ στο 35% φθάνει το ποσοστό των συμμετεχόντων που δηλώνουν αβέβαιοι.

Περίπου ένας στους πέντε συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι δεν έχει ακούσει για τα σχέδια απόκτησης της Γροιλανδίας.

Μόνο το 4% των Αμερικανών –μεταξύ των οποίων μόλις 1 στους 10 Ρεπουμπλικάνους και σχεδόν κανένας Δημοκρατικός— δήλωσε ότι θα ήταν «καλή ιδέα» οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ για να αποκτήσουν την Γροιλανδία από τη Δανία. Το 71% δήλωσε ωστόσο ότι θα ήταν κακή ιδέα –μεταξύ των οποίων 9 στους 10 Δημοκρατικούς και 6 στους 10 Ρεπουμπλικάνους. Περίπου 1 στους 3 Ρεπουμπλικάνους δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος εάν πρόκειται για καλή ή κακή ιδέα.

Το 66% των ερωτηθέντων –91% των Δημοκρατικών και 40% των Ρεπουμπλικάνων—δήλωσε ότι ανησυχεί πως οι αμερικανικές προσπάθειες για απόκτηση της Γροιλανδίας θα πλήξουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Το 10% των συμμετεχόντων συμφωνεί με τη δήλωση ότι οι ΗΠΑ «θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ για να αποκτήσουν νέο έδαφος, όπως η Γροιλανδία και η Διώρυγα του Παναμά», ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο από το 9% στη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που διενεργήθηκε στις 20-21 Ιανουαρίου πέρυσι, λίγο μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία.

Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να αναλάβει δράση και κατά του Ιράν εάν οι αρχές συνεχίσουν την καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα. Πέρυσι ο Τραμπ έδωσε εντολή για αμερικανικά πλήγματα σε στήριξη προς το Ισραήλ στον βραχύβιο πόλεμό του κατά του Ιράν.

Στην τελευταία δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, το 33% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ αναφορικά με το Ιράν, ενώ το 43% τους αποδοκιμάζει.

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και πανεθνικά, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.217 ενήλικες Αμερικανούς και έχει περιθώριο στατιστικού λάθους 3 ποσοστιαίων μονάδων.

