Γροιλανδία: Η Δανία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στο νησί

Στρατιωτικές δυνάμεις της Δανίας συμμετέχουν σε άσκηση με μέλη του ΝΑΤΟ στο Κανγκερλουσουάκ της Γροιλανδίας τον Σεπτέμβριο του 2025

Η Δανία θα «ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία» στη Γροιλανδία, και διεξάγει «συνεχή διάλογο» με το ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της παρουσίας της Συμμαχίας στην Αρκτική, ανακοίνωσε την Τετάρτη (14/01) ο Δανός υπουργός Άμυνας στο AFP, σε απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το νησί «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο».

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη στρατιωτική μας παρουσία στη Γροιλανδία, αλλά θα επιμείνουμε επίσης στο ΝΑΤΟ για περισσότερες στρατιωτικές ασκήσεις και αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική», έγραψε ο Troels Lund Poulsen σε ανακοίνωση προς το AFP.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα μεταβούν την Τετάρτη στο Λευκό Οίκο για μια συνάντηση με στόχο την εκτόνωση της κρίσης γύρω από το αρκτικό νησί, αυτόνομο έδαφος της Δανίας που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να αποκτήσει.

Η συνάντηση υψηλού διακυβεύματος πραγματοποιείται αφότου ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν παρουσίασαν ενιαίο μέτωπο ενάντια στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη την Τρίτη, ο Νίλσεν δήλωσε ότι εάν η αυτοδιοικούμενη δανική περιοχή πρέπει να επιλέξει μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, «εμείς επιλέγουμε τη Δανία».

