Γροιλανδία: Σε ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή και Γάλλοι στρατιώτες

Στην ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή στη Γροιλανδία αναμένεται να συμμετάσχουν και Γάλλοι στρατιώτες, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται το Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας.

Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρολς Λουντ Πούλσεν δήλωσε ότι «πολλοί εταίροι και σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ θα μεταβούν στη Γροιλανδία, είτε απόψε, είτε τις επόμενες ημέρες». Ωστόσο διευκρίνισε ότι κάθε χώρα θα ανακοινώσει η ίδια τι θα πράξει.

Η Δανία αναπτύσσει «από σήμερα» στρατιωτικές δυνάμεις στο πλαίσιο ασκήσεων στη Γροιλανδία, κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία «σε αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ», είπε ο κ. Πούλσεν.

Φωτ. Αρχείου - Κατοικίες στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, στις 6 Μαρτίου 2025. AP/Evgeniy Maloletka

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Bild», η Γερμανία σχεδιάζει να αναπτύξει στρατιώτες στη Γροιλανδία. Αρχικά, πρόκειται να σταλεί μια προκεχωρημένη ομάδα προσωπικού της Bundeswehr.

Επίσης η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι στέλνουν αξιωματικούς στη Γροιλανδία έπειτα από αίτημα της Δανίας.

Διαβάστε επίσης