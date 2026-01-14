Μετά τις απειλές Τραμπ: Γερμανία, Σουηδία και Νορβηγία στέλνουν στρατιώτες στη Γροιλανδία

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Bild», η Γερμανία σχεδιάζει να αναπτύξει στρατιώτες στη Γροιλανδία. Αρχικά, πρόκειται να σταλεί μια προκεχωρημένη ομάδα προσωπικού της Bundeswehr.

Η Σουηδία και η Νορβηγία είχαν προηγουμένως ανακοινώσει την πρόθεσή τους να στείλουν επίσης στρατεύματα.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει μέχρι στιγμής ούτε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τα σχέδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας, η επιχείρηση θα μπορούσε να ξεκινήσει από την Πέμπτη.

Πηγές εντός της γερμανικής κυβέρνησης και της Ομοσπονδιακής Βουλής ανέφεραν ότι μια αρχική ομάδα αναγνώρισης θα αναχωρήσει την Πέμπτη.

Η Δανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αυξήσει σημαντικά τη δική της παρουσία. Επιπλέον, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι του ΝΑΤΟ.

Επισήμως, οι χώρες του ΝΑΤΟ από την Ευρώπη είναι αυτές που επεκτείνουν την παρουσία τους στη Γροιλανδία.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η Bild, η επιχείρηση συντονίζεται από την Κοπεγχάγη, και όχι μέσω των δομών του ΝΑΤΟ, επειδή τα σκανδιναβικά κράτη-μέλη της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, βρίσκονται υπό τη διοίκηση του αρχηγείου του ΝΑΤΟ στο Νόρφολκ των ΗΠΑ.

Η επιχείρηση πρόκειται να προχωρήσει χωρίς την εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την BILD, εκτός από μια εκπαιδευτική αποστολή, το Γερμανικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία ενδέχεται να στείλουν δυνάμεις.

Η Γροιλανδία θεωρείται εδώ και καιρό ως πιθανή βάση ή τοποθεσία ανάπτυξης για το νέο αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας Poseidon (το πρώτο από τα οποία έφτασε τον Νοέμβριο).

Τώρα, οι αξιωματικοί και οι τεχνικοί θα διερευνήσουν πρώτα ποια συμβολή μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει η Bundeswehr στο πλαίσιο μιας κοινής αποστολής των στρατών της ΕΕ.

Οι πρώτοι στρατιώτες από τη Σουηδία βρίσκονται ήδη καθ' οδόν, αρχικά για μια άσκηση. «Μερικοί αξιωματικοί των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων φτάνουν σήμερα στη Γροιλανδία. Ανήκουν σε μια ομάδα από διάφορες συμμαχικές χώρες», έγραψε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον στο X. «Μαζί, θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της δανικής άσκησης «Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή». Η Σουηδία στέλνει προσωπικό από τις ένοπλες δυνάμεις της κατόπιν αιτήματος της Δανίας».

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους κάλεσε σήμερα το ΝΑΤΟ να προστατεύσει τη Γροιλανδία και την γύρω περιοχή από τη ρωσική και κινεζική επιθετικότητα, σε άρθρο του στην εφημερίδα "Die Zeit".

Αυτό και μόνο υποδηλώνει την προθυμία του Βερολίνου να στείλει στρατεύματα, όχι μόνο λόγω της Κίνας και της Ρωσίας, αλλά κυρίως για να εξυπηρετήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος θέλει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Διαβάστε επίσης