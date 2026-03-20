Επιστροφή των ελληνικών Patriot από τη Σαουδική Αραβία ζητούν ρητά ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ

Επικρίσεις και από το ΠΑΣΟΚ για τα περί μη-εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΕΑΡ ζητούν άμεση επιστροφή της ελληνικής συστοιχίας πυραύλων Patriot από τη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι η παραμονή της εμπλέκει την Ελλάδα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπλοκή της χώρας στη σύρραξη και καλεί σε επαναπατρισμό των στρατιωτικών και απομάκρυνση των πυραύλων από τη Σαουδική Αραβία.
  • Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει την παρουσία της πυροβολαρχίας ως ενεργό συμμετοχή στον πόλεμο και ζητά κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στην Ελλάδα.
  • Η ΝΕΑΡ υποστηρίζει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας υπέρ ξένων οικονομικών συμφερόντων δεν αποτελεί εθνικό συμφέρον και απαιτεί πλήρη απεμπλοκή από τη σύρραξη.
  • Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση για την άρνηση εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, θεωρώντας το περιστατικό κατάρριψης ιρανικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία ως απόδειξη εμπλοκής.
Αντιδράσεις προκαλεί στην αντιπολίτευση η συνεχιζόμενη παραμονή της ελληνικής συστοιχίας πυραύλων Patriot που βρίσκονται από το 2021 στη Σαουδική Αραβία και έχουν διατεθεί για την προστασία της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco.

Τα κόμματα της Αριστεράς έθεταν το ζήτημα, ωστόσο μετά την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ ότι χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για την αναχαίτηση δύο ιρανικών πυραύλων που είχαν στόχο το έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, οι αντιδράσεις έχουν οξυνθεί, με το επιχείρημα ότι αφενός εμπλέκουν την Ελλάδα ακόμη περισσότερο στην πολεμική σύρραξη, ενώ ταυτόχρονα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αφαιρεί δύναμη πυρός από την Ελλάδα σε μια ευαίσθητη στιγμή, για την υπεράσπιση ξένων συμφερόντων.

Αντιδράσεις υπάρχουν και από το ΠΑΣΟΚ για την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων, χωρίς ωστόσο η αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά ρητά την απόσυρση της πυροβολαρχίας

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρέπει άμεσα να ανακληθεί η πυροβολαρχία

Πιο συγκεκριμένα, ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. «Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι στρατιωτικές βάσεις και δεν πρέπει να υπάρξει καμία εμπλοκή σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Η χώρα οφείλει να ανακαλέσει τη μεταφορά πυραύλων Patriot που μεταφέρθηκαν το 2021 στη Σαουδική Αραβία και να αποτελεί προτεραιότητα ο άμεσος επαναπατρισμός όλων όσοι βρίσκονται στις περιοχές που πλήττονται και ο απεγκλωβισμός των ναυτικών από τα σημεία του πολέμου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την κατάρριψη των δύο ιρανικών πυραύλων, ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του εγκαλεί την κυβέρνηση, ρωτώντας «για ποιο σκοπό επιλέγει η κυβέρνηση να παραμένει η συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία για την προστασία των εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας, Saudi Aramco, εμπλέκοντας έτσι de facto την Ελλάδα στον πόλεμο με το Ιράν;» και τονίζοντας ότι «η πρόσδεση του κ. Μητσοτάκη στο άρμα Τραμπ – Νετανιάχου δημιουργεί μόνο κινδύνους για τη χώρα μας» και προσθέτει: «Πρέπει άμεσα να ανακληθεί η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί στην πατρίδα μας».

ΚΚΕ: Να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία

Από την πλευρά του το ΚΚΕ κάνει λόγο για «κυνική ομολογία της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων», αποκαλώντας μάλιστα τον Νίκο Δένδια «υπουργό των φερέτρων».

«Οι κρίσιμες αυτές εξελίξεις επιβάλλουν τη μέγιστη δυνατή λαϊκή κινητοποίηση για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία “Patriot” από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και πολεμικό στόχο αντιποίνων», καταλήγει ο Περισσός.

ΝΕΑΡ: Ο ελληνικός λαός δεν θα πολεμήσει για τα κέρδη καμιάς πολυεθνικής

Την αντίδρασή της εξέφρασε και η ΝΕΑΡ, η οποία σε ανακοίνωσή της σχολιάζει ότι «οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί “μη εμπλοκής” καταρρέουν στην πράξη. Την ίδια ώρα που τα ελληνικά οπλικά συστήματα συμμετέχουν σε ενεργό πεδίο σύγκρουσης, η χώρα δεν είναι “παρατηρητής”, είναι μέρος της σύρραξης.

Ο κ. Δένδιας μάς λέει ότι ελληνικά όπλα προστατεύουν τα διυλιστήρια μιας ξένης χώρας, τα συμφέροντα μιας πολυεθνικής. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν ονομάζεται “εθνικά συμφέροντα”. Ο κ. Δένδιας υπερηφανεύεται που ελληνικός πολεμικός εξοπλισμός ενεπλάκη υπέρ ξένων οικονομικών συμφερόντων.

Η Νέα Αριστερά το δηλώνει καθαρά: κ. Δένδια, ο ελληνικός λαός δεν θα πολεμήσει για τα κέρδη καμιάς πολυεθνικής! Απαιτούμε άμεση απεμπλοκή της χώρας. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο των Τραμπ και Νετανιάχου – Κανένας φαντάρος και κανένα οπλικό σύστημα εκτός των συνόρων της Ελλάδας.

ΠΑΣΟΚ: Το περιστατικό συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση για την επιμονή της ότι η χώρα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο, ωστόσο δε φαίνεται να ζητά ρητά την επιστροφή της συστοιχίας στην Ελλάδα.

Σε δήλωσή του εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης σχολίασε ότι «προφανώς, η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. Πρωθυπουργός είχε αποκλείσει.

Η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

