Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Έτοιμη η κυβέρνηση για μέτρα λόγω αυξήσεων στα καύσιμα

Ο πρωθυπουργός μίλησε μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενεργειακή κρίση, τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, τις τουρκικές αντιδράσεις και τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ, με αφορμή την επίθεση στην Κύπρο.

  • Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει μέτρα για τις αυξήσεις στα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια, εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, χωρίς όμως να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα.
  • Η Ελλάδα και η Γαλλία πρότειναν μορατόριουμ που απαγορεύει επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άνοιξε την πόρτα για ευελιξία σε έκτακτα μέτρα ενεργειακής κρίσης.
  • Τα ελληνικά συστήματα Patriot στη Σαουδική Αραβία λειτουργούν από το 2021 για την προστασία ενεργειακών υποδομών, αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και συμβάλλοντας στη σταθερότητα των τιμών πετρελαίου.
  • Ο πρωθυπουργός απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τη μετακίνηση Patriot στην Κάρπαθο ως νομικά ανυπόστατους και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται τη διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων.
  • Η ΕΕ ανταποκρίθηκε στην επίθεση στην Κύπρο με αεροναυτική υποστήριξη, ενεργοποιώντας ουσιαστικά τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής (Άρθρο 42(7)), ενώ η Ελλάδα προωθεί την καθιέρωση σαφούς οδικού χάρτη για την ενεργοποίηση της ρήτρας ανάλογα με τις απειλές.
Από τις Βρυξέλλες, αμέσως μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφή μηνύματα σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα - για την ενεργειακή επιβάρυνση στο εσωτερικό, την ελληνική αμυντική παρουσία στην περιοχή και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στην Κύπρο.

Η γεωπολιτική κρίση και οι συγκρούσεις που συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή κυριάρχησαν στις συζητήσεις των ηγετών. Ο Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός: όσο παρατείνονται οι πολεμικές εχθροπραξίες, τόσο βαρύτερες θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.

Μέτρα για καύσιμα και ενέργεια - Ανοιχτή η «πόρτα» στις Βρυξέλλες

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στο εσωτερικό, ο πρωθυπουργός ανέφερε οτι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει, εντός των ορίων που επιτρέπει η δημοσιονομική της κατάσταση, για να αντιμετωπίσει τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και ενδεχομένως και στην ηλεκτρική ενέργεια. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια διατύπωση στα τελικά συμπεράσματα του Συμβουλίου «ανοίγει την πόρτα», όπως είπε, για μεγαλύτερη ευελιξία, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, στη λήψη έκτακτων μέτρων για την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, Ελλάδα και Γαλλία πρωτοστάτησαν στην πρόταση για μορατόριουμ που θα απαγορεύει επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, είτε στο Ιράν είτε στις χώρες του Κόλπου.

Patriot στη Σαουδική Αραβία: «Αποδείξαμε στην πράξη την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα»

Ερωτηθείς για τη δράση των ελληνικών συστημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι βρίσκονται εκεί από το 2021, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, στο πλαίσιο συμφωνίας για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Η αναχαίτιση που έλαβε χώρα, τόνισε, ήταν αμιγώς αμυντική πράξη και εντάσσεται πλήρως στη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας εδώ και χρόνια.

Στο ερώτημα τι κερδίζει η Ελλάδα από μια τέτοια εμπλοκή, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: αν το σαουδαραβικό διυλιστήριο είχε χτυπηθεί, η τιμή του πετρελαίου σήμερα θα ήταν σημαντικά υψηλότερη. Η προστασία των ενεργειακών υποδομών, είπε ο Μητσοτάκης, είναι αυτή τη στιγμή πρώτη προτεραιότητα. Και πρόσθεσε με έμφαση ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, μέσα από αυτή την αποστολή, «απέδειξαν στην πράξη, σε μια πολύ σύνθετη άσκηση, την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα».

Σαφές μήνυμα σε Τουρκία

Απαντώντας σε δημοσιεύματα από την Τουρκία, που υποστηρίζουν ότι η Άγκυρα απέστειλε επιστολές σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τη μετακίνηση ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ο πρωθυπουργός απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «νομικά ανυπόστατους» και «παντελώς άκαιρους» υπό τις παρούσες γεωπολιτικές συνθήκες. Και ήταν κατηγορηματικός: «Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν τη διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο».

Κύπρος και Άρθρο 42(7): «Μια σημαντική κατάκτηση για την πατρίδα μας»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο πρωθυπουργός στην αντίδραση της ΕΕ απέναντι στην επίθεση που δέχθηκε η Κύπρος. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες — με πρώτη την Ελλάδα — έσπευσαν να προσφέρουν αεροναυτηλιακή υποστήριξη, επιτρέποντας στην Κύπρο να αισθανθεί απολύτως ασφαλής. Αυτό, είπε ο Μητσοτάκης, ισοδυναμεί ουσιαστικά με de facto — αν όχι de jure — ενεργοποίηση της ρήτρας Αμοιβαίας Συνδρομής, δηλαδή του Άρθρου 42(7) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το επόμενο βήμα, κατά τον πρωθυπουργό, είναι η χάραξη σαφούς οδικού χάρτη — με ορίζοντα μηνών και όχι ετών — που θα καθορίζει επακριβώς τι γίνεται και πώς ενεργοποιείται αυτή η ρήτρα ανάλογα με το είδος της απειλής. Μια ρήτρα που, παρά τη σημασία της, είχε παραμείνει στο περιθώριο του δημόσιου διαλόγου. «Η περιπέτεια της Κύπρου», κατέληξε, «είναι μια ευκαιρία και για την Ελλάδα και για την Κύπρο να προχωρήσουν τη συζήτηση σε μια κατεύθυνση που αναντίρρητα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα».

