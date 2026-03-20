Πότε σταματούν οι τηλεοπτικές σειρές για το Πάσχα
Η μυθοπλασία θα κάνει ένα break…
Οι περισσότερες από τις παραγωγές μυθοπλασίας θα αποχαιρετήσουν το κοινό
φέτος, ολοκληρώνοντας τις ιστορίες τους. Πριν όμως από το οριστικό
φινάλε, θα πατήσουν pause για ένα πασχαλινό break!
Χαρακτηριστικά, στον ALPHA, η μεγάλη επιτυχία «Να μ’αγαπάς» θα κρατήσει συντροφιά στο κοινό ως τη Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου.
Την ίδια ημέρα, θα σταματήσει για λίγο και ο «Άγιος Έρωτας». Μάλιστα, το τελευταίο επεισόδιο πριν το Πάσχα θα είναι καθηλωτικό. Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος αποκαλύπτουν σταδιακά στον Λεωνίδα την περίπλοκη σχέση τους. Εκείνος δείχνει να τους αποδέχεται, ωστόσο, υποψιάζεται πως ο πατήρ Νικόλαος του κρύβει ακόμη πράγματα- κυρίως για τον μικρό Κυριάκο που του μοιάζει πολύ. Στη χωροφυλακή, ο Νικηφόρος αρνείται να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να δει τον Αργύρη χωρίς δικηγόρο. Η στάση του δείχνει αλλαγμένη και σκοτεινή, ενώ η Μάρω τον ρωτά ευθέως εάν η συμπεριφορά του σχετίζεται με τη γυναίκα του. Παράλληλα, η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Κυριάκο ότι οι γιοι του έχουν μπλέξει, εκθέτοντας σε κίνδυνο και τον Αντρέα. Στην Αθήνα, ο Ηλίας προειδοποιεί την Κική ότι κινδυνεύει από τον Παύλο, και τη φυγαδεύει. Την ίδια στιγμή, η Σοφία, τον φέρνει αντιμέτωπο με το προσωπικό του τραύμα, αποκαλύπτοντας πως καταλαβαίνει ότι η εμμονή του να τη σώσει, σχετίζεται με μια γυναίκα που δεν κατάφερε να σώσει στο παρελθόν. Η Θάλεια επιστρέφει στη Στέρνα και ο Παύλος απειλητικά, δείχνει να γνωρίζει τις κινήσεις της.
Στο μέτωπο του MEGA, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» θα προβάλλεται ως τη Μεγάλη Τρίτη. Το ίδιο θα συμβεί και με τη «Γη της ελιάς», η οποία θα καθηλώσει με τις εξελίξεις της. Συγκεκριμένα, στο τελευταίο επεισόδιο, θα δούμε την Ερωφίλη να αισθάνεται χάλια μετά τη σκληρή στάση του Στάθη απέναντί της. Στο μεταξύ, ο Αντώνης συναντά ξανά τη Μαρουσώ στο σπίτι του και βρίσκεται στο κρεβάτι μαζί της, όταν ο Μανώλης χτυπάει το κουδούνι. Η Ισμήνη αποφασίζει να αλλάξει συμπεριφορά και κάνει επίθεση αγάπης στον Κωνσταντίνο, παρακαλώντας τον να μη φύγει από το σπίτι.
Όσον αφορά στο «Grand Hotel» το ΑΝΤ1; Η σειρά εποχής θα είναι στη βραδινή αρένα έως τη Μεγάλη Τρίτη.
Επιστρέφοντας από τις πασχαλινές διακοπές, οι συντελεστές θα μπουν στην
τελική ευθεία για το οριστικό φινάλε.