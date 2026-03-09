9 σειρές έρχονται με καταιγιστικές εξελίξεις – Έρωτες, πάθη, σκοτεινά μυστικά

Η μυθοπλασία είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια στη βραδινή ζώνη, όχι μόνο αριθμητικά αλλά και σε επίπεδο τηλεθέασης. Το κοινό, με το τηλεκοντρόλ στο χέρι, επιλέγει καθημερινά τις αγαπημένες του σειρές και καθηλώνεται για να παρακολουθήσει τις συνταρακτικές εξελίξεις.

Έτσι και απόψε, εννέα παραγωγές ρίχνονται στην αρένα με δυνατά επεισόδια που κάνουν την αγωνία των τηλεθεατών να «χτυπήσει» κόκκινο!

Να μ’ αγαπάς, ALPHA 20.00

Ο Θεόφιλος τινάζει στον αέρα το διαζύγιο, παίζοντας το χαρτί της «μετάνοιας». Η Ζωή κάνει ένα βήμα που αλλάζει τις ισορροπίες, την ώρα που ο Θεόφιλος δείχνει ένα πρόσωπο πιο σκοτεινό και απρόβλεπτο από ποτέ. Στο παρασκήνιο, οικονομικές σκιές, ζήλιες κι επιστροφές πλέκουν έναν ιστό που σφίγγει γύρω από όλους. Και ενώ κάποιοι ετοιμάζουν γιορτή, στον δρόμο ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος, κι ένα σώμα μένει ακίνητο μέσα στα συντρίμμια. Η είδηση του ατυχήματος συγκλονίζει τους πάντες: ο Θεόφιλος εισάγεται εσπευσμένα στο χειρουργείο και η οικογένεια συγκεντρώνεται στο νοσοκομείο, όπου ξεσπούν συγκρούσεις. Ο Χάρης επιτίθεται στη Ζωή και στον Λευτέρη, ενώ η Εβίτα καταρρέει από φόβο μήπως χάσει τον πατέρα της. Το χειρουργείο σώζει προσωρινά τον Θεόφιλο, αλλά η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη και απαιτεί άμεση μεταμόσχευση νεφρού. Ο Ορφέας επιστρέφει συντετριμμένος και αναλαμβάνει δράση, καλώντας έμπιστο γιατρό. Ωστόσο η αναζήτηση για συμβατό δότη θα δημιουργήσει νέες εντάσεις, ενώ η ζωή του Θεόφιλου κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή.

Έχω παιδιά, MEGA 21.00

Ένα δώρο της Ιωάννας στη Χαρά προκαλεί απίστευτη αναστάτωση στο Παγκράτι. Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου να το «εξαφανίσουν» πριν το δει η μικρή τους κόρη, την ίδια στιγμή που η Ιωάννα επιχειρεί κι εκείνη να το πάρει πίσω. Μέσα σε όλα, ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο μυστικό από το παρελθόν του.

Grand hotel, ANT1 21.00

Ψάχνοντας τα πράγματα του Ρήγα, η Αλίκη και η Φρίντα ανακαλύπτουν έναν τηλεφωνικό αριθμό που οδηγεί σε έναν μυστηριώδη άντρα και ο Άρης αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση. Ο Αλέξανδρος απαιτεί να μάθει από τη Σοφία πού κρύβει το παιδί τους και καταλήγουν να απειλούν ο ένας τον άλλο… Η Κυβέλη, μετά τις απειλές που δέχτηκε από τον Σαλαμπάση, επισκέπτεται έξαλλη τον Ρήγα στη φυλακή και η συνάντησή τους καταλήγει σε μια σκληρή αντιπαράθεση που δείχνει πως η σχέση τους οδηγείται στα άκρα. Ο Πέτρος και η Αλίκη προσπαθούν να βρουν στοιχεία για να αποδείξουν την εμπλοκή της Ελένης στο σχέδιο εξόντωσης του Νικόλα. Ο Άρης καταφέρνει να μάθει από τον Θέμο όλη την αλήθεια για την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου. Ο Χαραλάμπης περιμένει τη δίκη εναντίον του Χατζημήτρου και την αγωνία του ξαφνικά σκεπάζει μεγάλη χαρά και συγκίνηση, καθώς η Θεώνη επιστρέφει αποφασισμένη να τον στηρίξει… Ο Ρήγας στέλνει ένα ερωτικό γράμμα στην Κυβέλη που θα την αναστατώσει. Κι ενώ ο Άρης νομίζει ότι βρήκε την τελική λύση στην υπόθεση απόπειρας του Πέτρου, όλα πάλι θα ανατραπούν… Ο Πέτρος προτείνει ένα σχέδιο για να μπορέσουν να παγιδέψουν την Ελένη και να αποκαλύψει μόνη της την εμπλοκή της στην περιπέτεια του Νικόλα.

Μια νύχτα μόνο, MEGA 21.40

Η ακατάσχετη αιμορραγία της Ελένης κάνει τους γιατρούς να ανησυχούν για την πορεία του χειρουργείου, με τον Χάρη και την Αρετή να βιώνουν τρομερή αγωνία. Η συνάντηση του Οδυσσέα και της Αρετής στο νοσοκομείο δημιουργεί ένταση και αμηχανία, ενώ η παρουσία της Αλεξάνδρας δείχνει να ενοχλεί την Αρετή. Ο Νταγιάννος ανακαλύπτει ότι λείπουν πάλι λεφτά από το χρηματοκιβώτιο, ενώ η Μίνα διώχνει τον Σάββα όταν μαθαίνει ότι ψάχνει πληροφορίες για την απόπειρα εναντίον της. Κι ενώ η Μαρίκα προσπαθεί να ανακαλύψει μόνη της τι συμβαίνει στο σπίτι, η Άσπα μπαίνει σε υποψίες από μια επίσκεψη. Η Ελένη αδυνατεί να πιστέψει αυτό που της λέει ο γιατρός, ενώ ο Οδυσσέας με την Αρετή βρίσκονται αντιμέτωποι με μια περίεργη συγκυρία.

Άγιος Έρωτας, ALPHA 22.00

Παραμονή του γάμου του Χάρη και της Αναστασίας, τα συναισθήματα και οι εντάσεις στη Στέρνα κορυφώνονται. Η Χλόη υπερασπίζεται με πάθος το δικαίωμα της Ελένης να ζήσει τον έρωτά της με την Άννα, την ώρα που ο πατήρ Νικόλαος παλεύει ανάμεσα στη λογική και στην καρδιά του. Η Χριστίνα έρχεται αντιμέτωπη μ΄ ένα σκληρό δίλημμα, καθώς ο Αντρέας της ζητά να φύγουν μαζί από τη Στέρνα. Την ίδια στιγμή, η Θάλεια αρχίζει να υποψιάζεται πως ο Παύλος έχει βάλει χέρι στην περιουσία της, ενώ εκείνος κινεί παρασκηνιακά τα νήματα. Η Δώρα συναντιέται κρυφά με τον Γεράσιμο, βάζοντας σε κίνδυνο τη σχέση της με τον Αργύρη, ενώ ο Νικηφόρος ξεσπά όταν καταλαβαίνει πως ο Κυριάκος ήταν ενήμερος για τη σχέση της Άννας με την Ελένη. Και ενώ όλοι ετοιμάζονται για τον γάμο, μια απρόσμενη επιστροφή απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα…

Από Ήλιο σε Ήλιο, ΕΡΤ1 22.00

Ένα χρόνο πριν, στα 1880. Ο Δρακούλης δεν καταφέρνει να πείσει τον Ζαννή Κονόμο (Στράτος Τζώρτζογλου) να δώσει τα κτήματά του στον Εμίλ Γκρόμαν. Η Μαρίκα (Μαρία Γεωργιάδου) κλειδώνει την Κατερινέτα στο σπίτι για να μην πάει στο πανηγύρι της Παναγιάς τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά εκείνη το σκάει. Εκεί φλερτάρει με τον Περσέα (πατέρας, Κων/νος Πλεμμένος), αλλά τη διεκδικεί και ο Γιάννης (Σταύρος Σβήγκος), μέχρι που οι δύο άντρες έρχονται στα χέρια. Στο ίδιο πανηγύρι γνωρίζονται ο Δρακούλης με τη Λένη Γαλανού και οι ζωές τους αλλάζουν για πάντα. Ο Περσέας (πατέρα, Κων/νος Πλεμμένος) ανακοινώνει στη μητέρα του, Μαρία Κονόμου (Μαριάννα Πολυχρονίδη) ότι θα παντρευτεί την Κατερινέτα. Όταν όμως πηγαίνει σπίτι της, ζητώντας από τη Μαρίκα να τη δει, τον περιμένει μια άσχημη έκπληξη…

Η γη της ελιάς, MEGA 23.00

Ο Ορέστης ανακαλύπτει ότι η Χριστιάνα ήταν μπλεγμένη με τη μαφία κι αποφασίζει να μιλήσει στην Αλεξάνδρα για όλα. Η Χριστιάνα, προκειμένου να του κλείσει το στόμα, τον σκοτώνει, αλλά το οργανώνει έτσι ώστε να φανεί σαν ατύχημα. Ο Στέφανος κι η Βασιλική συνεχίζουν να διαφωνούν έντονα σχετικά με τη μετακόμιση στη Γερμανία. Ο Τζον επιμένει με τις σκηνές ζηλοτυπίας και ο Κωνσταντίνος με τη Μαργαρίτα προσπαθούν να τον νουθετήσουν. Η Ασπασία, ο Λυκούργος και ο Παρασκευάς ξενυχτούν ενόψει της δίκης, ενώ η Φρύνη εκμεταλλεύεται την απουσία του Παρασκευά για να βρεθεί με τον Κωνσταντίνο. Ο Μανώλης κι η Αμαλία περνούν ακόμα μια νύχτα πάθους, αλλά την επόμενη ημέρα εκείνος επιστρέφει στην Κρήτη. Η Αλεξάνδρα ανησυχεί με την απουσία του Ορέστη και ειδοποιεί τη Μαρουσώ για να τον ψάξει η Αστυνομία. Ο Κουράκος εμψυχώνει την Ισμήνη καθώς μπαίνει στον έβδομο μήνα, ενώ η Αριάδνη παρακαλάει τον Στέφανο να αρνηθεί την πρόταση που του έγινε, φέρνοντας όμως τα αντίθετα αποτελέσματα. Η δίκη της Ασπασίας ξεκινά και ο Λυκούργος έρχεται αντιμέτωπος με την πρώτη ανατροπή στην υπόθεση.

Το παιδί, ΕΡΤ1 23.00

Η Άρτεμις δέχεται πιέσεις από την οικογένεια της Ιρίνας, αλλά εκείνη θέλει να μιλήσει στον Δημήτρη με τρόπο, όταν έρθει η ώρα. Η Σοφία πιέζει τη μητέρα της να πει την αλήθεια, αλλιώς να φύγουν από το Νεοχώρι. Στο μεταξύ, Σίσσυ, Θέμης και Πέτρος κάνουν τρελές μαντεψιές και σενάρια σχετικά με το τι παίζει ανάμεσα στα δύο παιδιά. Ο Δημήτρης σκέφτεται συνεχώς πώς να βοηθήσει τη Σοφία στα θέματα με τη μητέρα της και ακούει κατά λάθος κάτι που τον προβληματίζει. Η αναζήτηση υποψήφιου δημάρχου συνεχίζεται και παρουσιάζεται μια νέα αναπάντεχη υποψηφιότητα για την κούρσα των εκλογών. Παράλληλα, ο Τιέν είναι πιο κοντά από ποτέ.

Porto Leone, ALPHA 23.30

Η Κοραλία κλεισµένη µε τον Σήφη στην κάµαρη, δίνει ένα οριστικό τέλος στη χρόνια κακοποίηση της Βίκυς, η οποία βρίσκεται ακόμα δεµένη και φιµωµένη στην κάµαρή της. Τα κορίτσια του Πόρτο Λεόνε θα σταθούν, ακόµα µια φορά, δίπλα η µία στην άλλη, αναλαμβάνοντας να “συµµαζέψουν τη ζηµιά”. Ο Καπετανάκος, απορροφημένος από την απρόσμενη είδηση της ύπαρξης της κόρης του, αποπειράται να την πλησιάσει, ερήµην της Ρίτας. Ο Χρόνης βλέπει τη Βούλα στην Τρούµπα και δοκιµάζει να προειδοποιήσει τον Ορέστη για τις νυχτερινές εξορµήσεις της. Ο Γιάμαρης προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες από την Άντζελα για το σχέδιο της Αλεξάνδρας και να µάθει ποιος την έκρυψε στο διαµέρισµα, βοηθώντάς την να παραμείνει στον Πειραιά. Ο Βούλγαρης, όµως, εμφανίζεται, απαιτώντας από τον Γιάμαρη να µην αποκαλύψει στη Γαλήνη την κράτηση της Άντζελας. Τελικά, παρά τις αντιρρήσεις του, Γαλήνη και Άντζελα βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη. Παράλληλα, η Λένα λαµβάνει ένα γράµµα από τον Αντρέα που της ζητά να συναντηθούν. Πίσω του, όµως, βρίσκεται η αδίστακτη Αλεξάνδρα, η οποία επιθυμεί διακαώς να µάθει τι απέγινε το παιδί του Στράτου…

