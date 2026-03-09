Η ποιοτική αλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ: Εντονότερες εκφράσεις, έμφαση στη συνεργασία

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις και προχωρά σε επεξεργασίες ώστε να μπορέσει να αυξήσει την επιρροή του στους πολίτες

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αρχείου - Eurokinissi
Η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτή εκφράζεται τόσο μέσα από τις ανακοινώσεις του, όσο και μέσα από τις ομιλίες του προέδρου του, Σωκράτη Φάμελλου, φαίνεται πως μπαίνει σε μια νέα φάση αναφορικά με την έντασή του, αλλά και ως προς το περιεχόμενό του.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε χθεσινή του ανακοίνωση, αποκαλεί τον υπ. Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ως «μαντρόσκυλο του κ. Μητσοτάκη», έναν τρόπο έκφρασης, τον οποίο το κόμμα είχε εγκαταλείψει εδώ και χρόνια.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις και να έχει προχωρήσει σε επεξεργασίες ώστε να μπορέσει να αυξήσει την επιρροή του στους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληροφορίες για σειρά δημοσκοπήσεων που θα δημοσιευτούν τις επόμενες μέρες και θα δείχνουν τη Μαρία Καρυστιανού, δηλαδή τη μία εκ των δύο μεγάλων απειλών για τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλές μετρήσεις, φαίνεται πως δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ τη δυνατότητα να επενδύει περισσότερο στη δική του παρέμβαση στους πολίτες.

Έτσι, η πιο επιθετική γλώσσα, την οποία παρατηρούμε και στις ομιλίες του κ. Φάμελλου τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται να εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική.

Φυσικά, η μεγαλύτερη «απειλή» για την εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η Μαρία Καρυστιανού, αλλά ο πρώην πρόεδρός του Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το πώς εξελίσσονται οι παρουσιάσεις του βιβλίου του σε όλη την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα όμως, έχοντας γνώση της ιδιαίτερα πολωμένης ατμόσφαιρας που θα επικρατήσει, ιδιαίτερα στις επαναληπτικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει ότι θα πιεστεί ιδιαίτερα από μεγαλύτερα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, με τις μεγαλύτερες απειλές να εντοπίζονται στο ΠΑΣΟΚ και το μελλοντικό κόμμα Τσίπρα.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι παράλληλα με την εντονότερη εκφορά του λόγου, ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει περισσότερο από κάθε άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς στην ανάγκη συνεργασιών, οι οποίες να μη γίνουν με ευκαιριακές συγκυρίες, αλλά σε στρατηγικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν ιδιαίτερα σαφής ως προς αυτή τη γραμμή των συνεργασιών, καθώς η ηγεσία αντιλαμβάνεται αυτή τη στάση ως έναν τρόπο επιβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και υπό την ιδιότητα της συνεργαζόμενης δύναμης με το νέο κόμμα Τσίπρα. Άλλωστε, το ζήτημα του αν και του πώς θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί στο νέο «άρμα» Τσίπρα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζητήσεων μεταξύ των ψηφοφόρων του, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε το ότι ακόμη κι αν βρεθεί η «φόρμουλα», είναι μεγάλο ερώτημα το αν αυτή θα υποστηριχθεί από το σύνολο του κόμματος.

Μιλώντας στη συνεστίαση της ΝΕ Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα, χωρίς όμως να διστάσει να ασκήσει και κριτική στην καθυστέρηση που έχουν επιδείξει άλλα κόμματα του ευρύτερου πολιτικό χώρου.

Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος:

«Καλούμε λοιπόν όλο τον προοδευτικό κόσμο να συνεργαστούμε, γιατί η κοινωνία λέει κάτι απλό και βαθύτατα πολιτικό: «Βρείτε τα, συνεργαστείτε για να τους διώξουμε το συντομότερο και να ανασάνουμε». Αυτό είναι το πολιτικό σύνθημα.

Γι’ αυτό και η τελευταία μας απόφαση είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχοντας την πιο καθαρή, κρυστάλλινη, τίμια και χωρίς εγωισμούς, πρόταση της προοδευτικής διεξόδου, δίνει συντεταγμένα ως κόμμα σε όλη την Ελλάδα τη μάχη της αλλαγής των συσχετισμών, ώστε το αίτημα της κοινωνίας να μεταφερθεί θεσμικά σε όλα τα πεδία, σε όλα τα φόρα και να κριθούμε όλοι και όλες σε αυτό. Γιατί η κοινωνία έχει απαιτήσεις και δεν μας επιτρέπεται εμείς να περιμένουμε οτιδήποτε.

Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες, είμαστε μπροστά σε αυτήν την πολιτική μάχη και χρειάζεται λοιπόν, επειδή έχουμε και πολιτικές εξελίξεις τον επόμενο μήνα, μια καθαρή απάντηση από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, μέσα και έξω από τη Βουλή. Διότι επείγει η πολιτική αλλαγή και δεν υπάρχει περιθώριο καμιάς μέρας συνέχισης της κρίσης. Θα είμαστε όλοι και όλες μαζί συντεταγμένοι, συντροφικά, δυναμικά, όπως αρμόζει στους προοδευτικούς πολίτες, τόνισε ο κ. Φάμελλος.

