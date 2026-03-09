Ανθρωποειδή ρομπότ μπαίνουν στα εργοστάσια της BMW

Η BMW προχωρά σε νέες δοκιμές ανθρωποειδών ρομπότ στη γραμμή παραγωγής, εξετάζοντας τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο κατασκευής των αυτοκινήτων τα επόμενα χρόνια.

Ανθρωποειδή ρομπότ μπαίνουν στα εργοστάσια της BMW
Του Γιάννη Σκουφή

Η BMW εντείνει τις δοκιμές ανθρωποειδών ρομπότ στη βιομηχανική παραγωγή, εγκαινιάζοντας το πρώτο σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη. Η δοκιμή πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Λειψία της Γερμανίας, όπου τα ρομπότ θα αναλάβουν συγκεκριμένες εργασίες στη συναρμολόγηση στοιχείων μπαταριών υψηλής τάσης και στην κατασκευή εξαρτημάτων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη σουηδική Hexagon Robotics, η οποία παρουσίασε το 2025 το ανθρωποειδές ρομπότ Aeon. Η BMW θα χρησιμοποιήσει δύο μονάδες του συστήματος, το οποίο διαθέτει σώμα παρόμοιο με ανθρώπινο, μεγάλη ευελιξία στις κινήσεις των χεριών και ειδικούς τροχούς για να κινείται τόσο σε στενούς χώρους όσο και σε μεγάλες αποστάσεις μέσα στο εργοστάσιο.

Στόχος της δοκιμής είναι να εξεταστεί κατά πόσο τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να αναλάβουν επαναλαμβανόμενες και απαιτητικές εργασίες, οι οποίες απαιτούν ακρίβεια αλλά και συνεχή κίνηση. Το εργοστάσιο της Λειψίας επιλέχθηκε επειδή αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες μονάδες παραγωγής της BMW, καθώς περιλαμβάνει δραστηριότητες από τo τμήμα της πρέσας μέχρι την κατασκευή εξαρτημάτων και τη συναρμολόγηση μπαταριών.

Η δοκιμαστική φάση θα ξεκινήσει τον Απρίλιο, ενώ η πιλοτική ένταξη των ρομπότ στη γραμμή παραγωγής προγραμματίζεται για το καλοκαίρι. Αν το πρόγραμμα αποδειχθεί επιτυχημένο, η τεχνολογία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα εργοστάσια της BMW παγκοσμίως.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ανθρωποειδή ρομπότ. Η Mercedes δοκιμάζει το ρομπότ Apollo στο εργοστάσιό της στο Βερολίνο, ενώ η Tesla αναπτύσσει το Optimus ως βασικό στοιχείο της μελλοντικής στρατηγικής της. Παράλληλα, η Hyundai επενδύει σε αντίστοιχες τεχνολογίες, με στόχο τη χρήση τους σε βιομηχανικές εφαρμογές έως το τέλος της δεκαετίας.

Σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley, η παγκόσμια αγορά ανθρωποειδών ρομπότ θα μπορούσε να φτάσει σε αξία τα 4,6 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050, με περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ρομπότ να βρίσκονται σε λειτουργία. Ενδιαφέρον.

