Άλλαξε τον τρόπο που δουλεύεις με την σωστή οργάνωση γραφείου
Η εργασία από το σπίτι δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνει τον τρόπο που δουλεύουμε και οργανώνουμε τον χώρο μας. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τι συμβαίνει όμως; Πολλοί συνεχίζουν να δουλεύουν σε έναν χώρο που δεν τους βοηθά. Χαρτιά στοιβαγμένα, στυλό που εξαφανίζονται, καλώδια μπερδεμένα, φορτιστές που δεν βρίσκονται ποτέ όταν τους χρειάζεσαι. Η σωστή οργάνωση γραφείου δεν είναι θέμα αισθητικής. Είναι θέμα απόδοσης.

Αν θέλεις πραγματικά να αλλάξεις τον τρόπο που δουλεύεις, πρέπει να στήσεις το γραφείο σου από την αρχή με τον κατάλληλα είδη χαροπωλείου. Με λογική. Με σύστημα και με ξεκάθαρες ζώνες. Έλα να σε βοηθήσουμε.

plaisiohomeoffice01.jpg

Ξεκίνα από την επιφάνεια του γραφείου

Η επιφάνεια του γραφείου σου είναι το κέντρο ελέγχου της ημέρας σου. Ό,τι βρίσκεται πάνω της επηρεάζει άμεσα τη συγκέντρωσή σου. Αν είναι γεμάτη αντικείμενα, η προσοχή σου διασπάται. Αν είναι καθαρή και οργανωμένη, το μυαλό σου λειτουργεί πιο ήρεμα.

Κράτησε επάνω μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Υπολογιστή ή laptop, ένα σημειωματάριο, ένα στυλό και ίσως ένα φωτιστικό γραφείου. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να αποκτήσουν τη δική τους θέση. Οι μολυβοθήκες, οι μικροί οργανωτές γραφείου και τα διακριτικά κουτιά αποθήκευσης βοηθούν να συγκεντρώνεις μικροαντικείμενα χωρίς να καταλαμβάνουν ωφέλιμο χώρο. Η οργάνωση γραφείου ξεκινά από την αφαίρεση. Όχι από την προσθήκη.

Δημιούργησε ζώνες λειτουργίας

Ένα σωστά οργανωμένο γραφείο στο σπίτι δεν είναι απλώς ένα τραπέζι με καρέκλα. Είναι ένας χώρος με διακριτές ζώνες.

Ζώνη εργασίας: Εκεί που γράφεις, πληκτρολογείς, μελετάς.

Ζώνη αρχειοθέτησης: Εκεί που μπαίνουν έγγραφα, λογαριασμοί, εκτυπώσεις.

Ζώνη αναλωσίμων: Εκεί που βρίσκονται όλα τα είδη γραφείου που χρειάζεσαι καθημερινά.

Η αρχειοθέτηση είναι κρίσιμη. Κλασέρ, ντοσιέ, διαχωριστικά και ζελατίνες προστασίας εγγράφων δεν είναι «υπερβολή». Είναι ο τρόπος να σταματήσεις να ψάχνεις χαρτιά την τελευταία στιγμή. Αν δουλεύεις με έντυπα, επένδυσε σε φακέλους μεταφοράς και κουτιά αποθήκευσης ώστε κάθε project να έχει τη δική του ενότητα.

Όταν κάθε κατηγορία έχει τον χώρο της, μειώνεται το άγχος. Και αυξάνεται η ταχύτητα.

plaisiohomeoffice02.jpg

Οργάνωσε σωστά τα είδη γραφείου

Τα είδη γραφείου είναι μικρά. Και ακριβώς γι’ αυτό δημιουργούν μεγάλο χάος. Συνδετήρες, post it, διορθωτικά, μαρκαδόροι, κλιπ, λάστιχα. Αν δεν έχουν συγκεκριμένη θέση, θα απλωθούν παντού.

Χρησιμοποίησε συρτάρια με διαχωριστικά. Μικρά κουτιά για συνδετήρες και κλιπ. Ξεχωριστές θήκες για μολύβια και μαρκαδόρους. Μην αφήνεις τα αναλώσιμα χύμα μέσα σε ένα συρτάρι. Θα χαθούν. Και θα αγοράζεις ξανά και ξανά τα ίδια.

Τα post it και τα σημειωματάρια καλό είναι να βρίσκονται κοντά στη ζώνη εργασίας. Τα λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενα είδη μπορούν να αποθηκευτούν σε δεύτερο συρτάρι ή σε ράφι. Η σωστή οργάνωση γραφείου σημαίνει ότι δεν διακόπτεις τη ροή σου για να ψάξεις ένα απλό αντικείμενο.

Βάλε τάξη στα χαρτιά πριν σε… «πνίξουν»

Στο home office, τα χαρτιά συσσωρεύονται αθόρυβα. Μια εκτύπωση σήμερα. Ένα έγγραφο αύριο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες έχει δημιουργηθεί ένας μικρός σωρός που σε αγχώνει.

Η λύση είναι απλή. Μην αφήνεις τίποτα “προσωρινά” πάνω στο γραφείο. Κάθε έγγραφο πρέπει είτε να αρχειοθετείται άμεσα είτε να απορρίπτεται. Οι θήκες περιοδικών και τα κουτιά αρχειοθέτησης βοηθούν να οργανώνεις έντυπο υλικό ανά θεματική ενότητα.

Αν χρειάζεσαι γρήγορη πρόσβαση, χρησιμοποίησε διαχωριστικά με σαφή σήμανση. Όταν ανοίγεις ένα κλασέρ και βρίσκεις αμέσως αυτό που ψάχνεις, κερδίζεις χρόνο και ψυχραιμία.

Μην αγνοείς την καλωδίωση

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε κάθε γραφείο στο σπίτι είναι τα καλώδια. Φορτιστές, πολύμπριζα, καλώδια οθόνης, εκτυπωτή, ηχείων. Όταν μένουν εκτεθειμένα, δημιουργούν οπτικό χάος και δυσκολία στον καθαρισμό.

Χρησιμοποίησε οργανωτές καλωδίων και δέστρες για να τα συγκρατείς. Τοποθέτησε το πολύμπριζο σε σταθερό σημείο και απόφυγε τις πρόχειρες λύσεις. Έτσι το γραφείο σου δείχνει πιο καθαρό και λειτουργεί πιο ασφαλώς.

Η οργάνωση γραφείου δεν αφορά μόνο τα χαρτιά και τα στυλό. Αφορά όλο το περιβάλλον εργασίας.

plaisiohomeoffice03.jpg

Καθιέρωσε καθημερινό reset

Μπορείς να στήσεις το τέλειο γραφείο. Αν όμως δεν το συντηρείς, σε λίγες ημέρες θα επιστρέψεις στο χάος. Η λύση είναι ένα απλό καθημερινό reset πέντε λεπτών.

Στο τέλος της ημέρας, βάλε τα είδη γραφείου στη θέση τους. Κλείσε τα κλασέρ. Πέταξε άχρηστα χαρτιά. Καθάρισε την επιφάνεια. Ένα καθαρό γραφείο το πρωί σε βοηθά να ξεκινήσεις χωρίς καθυστερήσεις.

Η συνήθεια αυτή είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε κουτί αποθήκευσης.

Η εργονομία συμπληρώνει την οργάνωση

Ένα σωστά οργανωμένο γραφείο δεν είναι μόνο τακτοποιημένο. Είναι και άνετο. Το γραφείο και η καρέκλα πρέπει να βρίσκονται στο σωστό ύψος. Η οθόνη στο επίπεδο των ματιών. Τα συχνά χρησιμοποιούμενα αντικείμενα σε απόσταση που δεν απαιτεί έντονη κίνηση.

Η εργονομία μειώνει την καταπόνηση και σε βοηθά να διατηρείς σταθερή απόδοση μέσα στη μέρα. Όταν ο χώρος σε στηρίζει σωματικά, μπορείς να συγκεντρωθείς πνευματικά.

Λιγότερο χάος, περισσότερη συγκέντρωση

Η σωστή οργάνωση γραφείου δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επένδυση στην παραγωγικότητά σου. Όταν τα είδη γραφείου έχουν τη θέση τους, όταν τα χαρτιά είναι αρχειοθετημένα και όταν η επιφάνεια παραμένει καθαρή, αλλάζει ο τρόπος που δουλεύεις.

Δουλεύεις πιο γρήγορα. Πιο ήρεμα. Πιο συγκεντρωμένα.

Το γραφείο σου δεν πρέπει να σε βαραίνει. Πρέπει να σε υποστηρίζει. Και αυτό ξεκινά από την οργάνωση.

