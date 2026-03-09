Καιρός: Βοριάδες έως και 8 μποφόρ σήμερα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Snapshot Η υψηλή βαρομετρική πίεση στα Βαλκάνια εμποδίζει την εισβολή κακοκαιριών στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα.

Σήμερα, οι βοριάδες στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και θα αρχίσουν να υποχωρούν από αύριο.

Τοπικές βροχές και συννεφιές αναμένονται κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις από 3 έως 8 μποφόρ ανάλογα με την περιοχή. Snapshot powered by AI

Ήπιος θα είναι ο καιρός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, και δεν αναμένονται αξιόλογα καιρικά φαινόμενα, με μοναδική εξαίρεση τη σημερινή ημέρα, όπου οι βοριάδες κυριαρχούν με μεγάλες εντάσεις και στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι και τα 7 με 8 μποφόρ.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, η βαρομετρική πίεση προς την περιοχή των βόρειων-βορειοανατολικών Βαλκανίων είναι υψηλή και εκτείνεται μέχρι την περιοχή μας, «κλείνοντας» τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες, με τα χαμηλά βαρομετρικά να μην μπορούν να μας προσεγγίσουν.

Οι βοριάδες σήμερα θα είναι έντονοι, από αύριο όμως θα αρχίσουν να υποχωρούν, θα μας συνοδεύσουν, ωστόσο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με μικρότερες εντάσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, συννεφιές και τοπικές βροχές θα σημειωθούν προς την ανατολική και βόρεια Ελλάδα, οι οποίες θα είναι περισσότερες προς τα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά τμήματα, προς την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδρονία, όπως επίσης και προς την πλευρά της Εύβοιας.

Όσο για τη θερμοκρασία, το πρωί ο υδράργυρος κινείται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ προς το μεσημέρι ανεβαίνει.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 9 Μαρτίου

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και στα ανατολικά και βόρεια έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στον Πατραικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα δυτικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 και στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος και στα βόρεια τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Διαβάστε επίσης