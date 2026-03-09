Super League: Πρώτη η ΑΕΚ, με... προβάδισμα στα play offs ο ΠΑΟΚ - Ο απολογισμός στα ντέρμπι

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στα play offs της Super League, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Η τετράδα των play offs οριστικοποιήθηκε μετά τη χθεσινή ημέρα για την 24η αγωνιστική της Super League.

Η σαρωτική εμφάνιση και νίκη του Παναθηναϊκού με 4-1 επί του Λεβαδειακού «σφράγισε» την τέταρτη θέση για τους «πράσινους», οι οποίοι βρίσκονται στο -11 από την κορυφή και στο -9 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, με το ντέρμπι του Φαλήρου (0-0) ολοκληρώθηκαν και τα φετινά ντέρμπι του Big-4, δηλαδή των ομάδων που θα αναμετρηθούν στα play offs.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο κερδισμένος των ντέρμπι στην κανονική περίοδο του ελληνικού πρωταθλήματος, συλλέγοντας 11 βαθμούς με απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, ενώ ο συντελεστής τερμάτων είναι 7-3.

Παράλληλα, έχει κάνει ένα πρώτο βήμα για να έχει και την ισοβαθμία κόντρα στους ανταγωνιστές του, έχοντας μια νίκη και μια ισοπαλία απέναντι σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Η Ένωση πήρε 8 βαθμούς σε έξι ντέρμπι, σημειώνοντας 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες και γκολ 8-8.

Ο Παναθηναϊκός θα μπει στα play offs έχοντας πάρει 7 βαθμούς (2 νίκες, 1 ισοπαλία, 3 ήττες) στα ντέρμπι με γκολ 6-11, αφήνοντας «τελευταίο» τον Ολυμπιακό με ένα πόντο λιγότερο (6 βαθμοί / 1 νίκη, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες) και τέρματα 5-5.

Τα αποτελέσματα στα ντέρμπι της Super League:

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 (48' Ντέσερς / 90+2' Ελ Κααμπί)
6η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 (63' Τάισον, 75' Ζίβκοβιτς / 22' Τσικίνιο)
7η αγωνιστική: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2 (45' Μπάμπα, 48' Κωνσταντέλιας)
8η αγωνιστική: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 (33' Ελ Κααμπί, 67' Ταρέμι)
10η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1 (20' Πάντοβιτς, 31' Γεντβάι / 61' Κωνσταντέλιας)
12η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3 (71' Τετέ, 90' Τζούρισιτς / 16', 45+2', 90+3' Γιόβιτς)
15η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 (39' Κωνσταντέλιας, 53' Μύθου)
17η αγωνιστική: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0 (15', 57', 65', 79' Γιόβιτς)
19η αγωνιστική: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 (59' Βάργκα / 90+16' Ταρέμι)
20ή αγωνιστική: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 (7' Ταμπόρδα)
21η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0
24η αγωνιστική: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0

