Αττική: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/3) στις 04:35, σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Μαραθώνος και Χρυσοστόμου Σμύρνης στον Ταύρο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Δύο άτομα απομακρύνθηκαν άμεσα από το διαμέρισμά εκ των οποίων και ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ακολουθεί, η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το περιστατικό.

Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.