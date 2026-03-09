Πόλεμος στο Ιράν: 18 πτήσεις επαναπατρισμού σήμερα από τη Μέση Ανατολή

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι πτήσεις επαναπατρισμού των Ελλήνων από χώρες της Μέσης Ανατολής που βρίσκονται στη δίνη του πολέμου. Για σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν 18 πτήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένονται 10 πτήσεις από περιοχές όπως το Τελ Αβίβ, με 8 πτήσεις να επιστρέφουν από το Ισραήλ, 3 από την Τάμπα, 2 από το Ντουμπάι και 2 από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, προγραμματίζεται μια πτήση από το Αμμάν και μία από το Άμπου Ντάμπι. Όλες αυτές οι πτήσεις σχεδιάζονται για την ασφαλή επιστροφή Ελλήνων υπηκόων από περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Συνολικά αναμένονται 18 αφίξεις πτήσεων επαναπατρισμού και 14 αναχωρήσεις, ενώ 25 προγραμματισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει συνολικά 12 τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όσοι επιθυμούν να επαναπατριστούν μπορούν να ακολουθούν τον σχετικό σύνδεσμο.