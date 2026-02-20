Βιβλία που έγιναν σειρές με μεγάλη επιτυχία στην ιστορία της TV

Στο πέρασμα των ετών, είδαμε αγαπημένα βιβλία να «ζωντανεύουν» και να μεταφέρονται μέσω της μυθοπλασίας στη TV αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα τους. Με αφορμή την είδηση ότι τα μυθιστορήματα της Αγγελικής Νικολούλη θα γίνουν σίριαλ, θυμηθήκαμε τις πιο ένδοξες αντίστοιχες περιπτώσεις που ξεχωρίζουν μέχρι σήμερα!

Στον ALPHA, τη φετινή σεζόν, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» είναι μία από τις σειρές που συζητιούνται. Βασισμένη στο βιβλίο της Λένας Μαντά, η ιστορία ακολουθεί τις Μελλισάνθη, Ιουλία, Ασπασία, Πολυξένη και Μαγδαληνή, που μεγαλώνουν με τη μητέρα τους σε ένα χωριό, δίπλα σε ένα ποτάμι. Αυτό που επιθυμούν και οι πέντε είναι να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από το πατρικό τους. Και θα το καταφέρουν! Η μοίρα θα τις στείλει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, κάνοντας το όνειρο πραγματικότητα. Μόνο που καμιά φορά, τα όνειρα γίνονται εφιάλτες που στοιχειώνουν και κυνηγούν... Οι ερμηνείες σπουδαίων ηθοποιών, όπως της Πέγκυς Τρικαλιώτη και της Μαρίας Τζομπανάκη, απογειώνουν τις σκηνές και με βεβαιότητα η εν λόγω παραγωγή θα μείνει στη συνείδηση του κόσμου.

Η δημόσια τηλεόραση έχει αποδείξει ότι επενδύει στη μυθοπλασία και σε σειρές που γράφουν ιστορία. Αυτή τη φορά, συζητήθηκε για την πιο σπουδαία της στιγμή καθώς το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση «Η μεγάλη χίμαιρα», σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη, επιμέλεια σεναρίου Παναγιώτη Ιωσηφέλη και με εξαιρετικό καστ ηθοποιών, είναι η σειρά που σχολιάστηκε έντονα φέτος. Η τηλεοπτική μεταφορά, που αποτελεί σταθμό για τη νεοελληνική λογοτεχνία, προσπάθησε να αποδώσει με ακρίβεια και σεβασμό την ατμόσφαιρα και τους χαρακτήρες της δεκαετίας του 1930. Στον κεντρικό ρόλο της Μαρίνας, η Ιταλίδα με ελληνικές ρίζες ηθοποιός, Fotini Peluso, κλήθηκε να ενσαρκώσει τις εσωτερικές συγκρούσεις και τα πάθη της πρωταγωνίστριας. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου υποδύθηκε τον Γιάννη, σύζυγο της Μαρίνας, ενώ η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη τη Ραΐζαινα, μια καθοριστική φιγούρα στην ιστορία.





Στο πρόσφατο παρελθόν, μέσα από την COSMOTE TV, είδαμε την παραγωγή «17 Κλωστές». Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου - Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, καθήλωσε καθώς βασίζεται σε μία αληθινή ιστορία και το ομώνυμο βιβλίο του Πάνου Δημάκη. Η σειρά διαδραματίζεται στα έτη 1906-1909 στα Κύθηρα και εξιστορεί μία από τις μαζικότερες δολοφονίες που γνώρισε ποτέ η χώρα. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο Αντώνης, ένας φιλήσυχος τσαγκάρης που υποδύεται ο Πάνος Βλάχος. Ο Αντώνης είναι ένα αγαπητό πρόσωπο μέχρι τη στιγμή που κατηγορείται ότι έκανε ανήθικες προτάσεις σε μια παντρεμένη πελάτισσά του. Μετά από αυτό το περιστατικό, η τοπική κοινωνία τον εξωθεί σε φυγή. Μετακομίζει στον Πειραιά, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ορθοποδήσει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στη μεγαλούπολη, αφήνοντας τον Αντώνη οργισμένο και πικραμένο απέναντι στον κόσμο. Μην μπορώντας να διαχειριστεί τον θυμό του, αποφασίζει να επιστρέψει στα Κύθηρα και να πάρει εκδίκηση.

Ενα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα τηλεοπτικής επιτυχίας των τελευταίων ετών που βασίστηκε σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο είναι ο «Σασμός». Η καθημερινή σειρά του ALPHA, που ξεκίνησε να μεταδίδεται το 2021, αποτελεί την τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη. Η σειρά δεν μεταφέρει ακριβώς την ιστορία του βιβλίου, αλλά αντλεί στοιχεία της πλοκής, ήρωες και καταστάσεις που δεν μεταφέρθηκαν αυτούσια, αλλά ενέπνευσαν τους σεναριογράφους να δημιουργήσουν μια διασκευή επί της οθόνης. Το σίριαλ κράτησε παρέα για 3 σεζόν και σάρωσε σε τηλεθέαση.

Ακόμα μία δυνατή τηλεοπτική ιστορία, που μεταδόθηκε από το MEGA αυτήν τη φορά, βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη. «Το Ναυάγιο» είναι μια ιστορία που αποτυπώθηκε μεν στο βιβλίο του γνωστού συγγραφέα, αλλά βασίζεται σε ένα πραγματικό ναυάγιο, αυτό στη Φαλκονέρα το 1966, ίσως τη χειρότερη ναυτική τραγωδία σε ελληνικά νερά, με περισσότερους από 300 νεκρούς επιβάτες. Η παραγωγή μυθοπλασίας κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά και το στοίχημα της τηλεθέασης, αφήνοντας εποχή.















«Αριστουργήματα» παλαιότερων δεκαετιών

Το «Νησί», στο MEGA, θεωρήθηκε μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές από άποψη κόστους (στοίχισε 4 εκατομμύρια ευρώ) και τηλεθέασης αφού «χτυπούσε» κόκκινο κάθε επεισόδιο. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ, για το οποίο η συγγραφέας είχε δεχτεί πρόταση ακόμη και από το Χόλιγουντ για να γίνει ταινία, η σειρά έδειχνε τη 18χρονη Αλέξις Φίλντινγκ από τη Βρετανία να θέλει να μάθει τα πάντα για την πραγματική της οικογένεια από την Ελλάδα και να ταξιδεύει στη γενέτειρα της μητέρας της, την Κρήτη. Εκεί, βρήκε την κυρα-Φωτεινή, η οποία της διηγήθηκε την ιστορία της οικογένειάς της και όσα συνέβαιναν στη Σπιναλόγκα με τη νόσο του Χάνσεν, γνωστή και ως λέπρα. Το σενάριο υπέγραψε η Μιρέλλα Παπαοικονόμου, ενώ οι ερμηνείες των Στέλιου Μάινα, Κατερίνας Λέχου, Φιλαρέτης Κομνηνού μίλησαν στις καρδιές του κοινού.

Το 2005, όλη η Ελλάδα μιλούσε για τις «Μάγισσες της Σμύρνης». Το βιβλίο της Μάρας Μεϊμαρίδη κυκλοφόρησε πρώτη φορά από τις εκδόσεις «Καστανιώτη» το 2001 και μέσα σε λίγο καιρό κατάφερε να γίνει best seller. Η ιστορία μιας Σμυρνιάς, που γνώρισε μια Τουρκάλα και μυήθηκε στη μαγεία για να παγιδεύει άνδρες, «ζωντάνεψε» στο MEGA ακολουθώντας την ίδια επιτυχημένη πορεία. Tα ακριβά γυρίσματα, η συναρπαστική πλοκή, που εκτυλισσόταν μεταξύ του «σήμερα» και της ξελογιάστρας Σμύρνης του 1887, οι ταλαντούχοι ηθοποιοί, όπως η Φιλαρέτη Κομνηνού, η Μαρία Τζομπανάκη και η Μαρίνα Καλογήρου, υπό τη σκηνοθετική μαεστρία του Κώστα Κουτσομύτη, κατάφεραν να «μαγέψουν» με ξόρκια και μαντζούνια μιας άλλης εποχής το τηλεοπτικό κοινό.

Το μυθιστόρημα του βραβευμένου και πολυμεταφρασμένου ακαδημαϊκού Τάσου Αθανασιάδη, «Η Αίθουσα του Θρόνου», ενέπνευσε το 1998 μία από τις πιο ακριβές τηλεοπτικές παραγωγές στην Ελλάδα και σίγουρα αποτελεί έναν από τους λόγους που το MEGA είναι περήφανο για το ένδοξο ψυχαγωγικό παρελθόν του. Με 35 πρωταγωνιστές, χιλιάδες κομπάρσους, τα γυρίσματα στη Σύρο, στο μέγαρο της Δούκισσας της Πλακεντίας στην Πεντέλη και στη θαλαμηγό του ’60, το κάθε επεισόδιο κόστιζε δεκαεννιά εκατομμύρια δραχμές! Η υπόθεση μιλούσε για τους ήρωες της καθημερινότητας σε ένα ελληνικό νησί, αρκετές δεκαετίες νωρίτερα, και την προαιώνια μάχη του καλού με το κακό. Από το απαιτητικό καστ ξεχώρισαν η Μαρία Ναυπλιώτου, με εντυπωσιακό ντεμπούτο στη μικρή οθόνη, ο Αρης Λεμπεσόπουλος σε ρόλο μοναχού, ο Αλέκος Αλεξανδράκης και ο Νίκος Ρίζος, σε δύο από τους τελευταίους ρόλους της ζωής τους.

Το 1995, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, παρουσιάστηκε η σειρά «Το τρίτο στεφάνι». Το ομώνυμο μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή αφορούσε στη ζωή της Νίνας, μιας γυναίκας που είναι γεμάτη πάθος και αγάπη για τη ζωή, που κάνει τρεις γάμους κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και της Κατοχής και παράλληλα αποτελεί ένα λαογραφικό ψηφιδωτό των δεκαετιών αυτών. Τον ρόλο ανέλαβε να ενσαρκώσει η ανεπανάληπτη Νένα Μεντή, στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου, που επιμελήθηκε ο Γιάννης Δαλιανίδης. Το αποτέλεσμα ήταν για πολλούς αμφιλεγόμενο, ειδικά εκείνη την εποχή, παρ’ όλα αυτά αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο και σίγουρα έχει μία θέση σε αυτήν εδώ τη λίστα.

Την ίδια χρονιά και πάλι στον ΑΝΤ1, το βιβλίο της Ντόρας Γιαννακοπούλου «Πρόβα νυφικού» πήρε τον δρόμο προς τη μικρή οθόνη και η σειρά συγκαταλέχθηκε στις πιο δημοφιλείς στην ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης. Το σκηνοθετικό τιμόνι κρατούσε, για ακόμα μία φορά, ο Κώστας Κουτσομύτης και η σειρά σύστησε στο κοινό πολλούς αγαπημένους πρωταγωνιστές, όπως την Πέγκυ Τρικαλιώτη και τον Νίκο Ψαρρά. Η υπόθεση αφορούσε σε μια γυναίκα στο Γαλαξίδι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής, που αντιλήφθηκε ότι την απατά ο μέλλων σύζυγός της και έκτοτε μπλέκει σε ένα γαϊτανάκι ερωτικού δράματος. Στο τραγούδι των τίτλων, που συνέθεσε ο Βασίλης Δημητρίου, χαρίζει τη φωνή της η Μαρινέλλα.



Μία ακόμα δουλειά διά χειρός Κώστα Κουτσομύτη, που προβλήθηκε μέσω της συχνότητας του AΝΤ1 το 1992, ήταν τα «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά». Ηταν η πρώτη ελληνική σειρά ιδιωτικού καναλιού που θεωρήθηκε ως η ακριβότερη των μέχρι τότε δεδομένων. Μέσα στα 37 επεισόδια, το κοινό παρακολουθούσε τις ζωές, τους έρωτες, τις απογοητεύσεις και τα όνειρα των δύο κεντρικών ηρώων, ενώ παράλληλα ξεδιπλωνόταν και μια ολόκληρη εποχή, που οριοθετείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη δεκαετία του 1990. Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, ο Ηλίας Λογοθέτης, η Βέρα Κρούσκα, ο Γιώργος Νινιός, ο Κώστας Αρζόγλου και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, σε ρόλους-ορόσημο για την καριέρα τους, ερμήνευσαν μοναδικά τους ήρωες του βιβλίου, ενώ το ομώνυμο τραγούδι των τίτλων από τον Γιώργο Νταλάρα έγινε από τα πιο δημοφιλή και χαρακτηριστικά soundtracks της δεκαετίας και αγαπιέται μέχρι σήμερα.

