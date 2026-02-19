Αγγελική Νικολούλη: Τα βιβλία της γίνονται σειρά στην τηλεόραση

Η Αγγελική Νικολούλη είναι μία σταθερή αξία στον κόσμο της τηλεόρασης, μία γυναίκα που αποτελεί συνώνυμο της επιτυχίας για περισσότερα από 30 χρόνια. Με την εκπομπή της «Φως στο τούνελ» έχει φωτίσει εγκλήματα και σκοτεινές ιστορίες, ενώ ξεχωρίζει και για το συγγραφικό της έργο.

Τα βιβλία της βασίζονται σε αληθινές υποθέσεις, οι περισσότερες από τις οποίες σόκαραν το Πανελλήνιο. «Θάνατος με χείλη κόκκινα», «Ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου», «Θα γίνω σκιά σου», «Απαγωγή», «Έρωτας φονιάς», είναι τα βιβλία που έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό και τώρα ετοιμάζονται να μεταφερθούν στη μικρή οθόνη.

Την αποκάλυψη έκανε ο Γρηγόρης Μελάς, το πρωί της Πέμπτης στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1», αναφέροντας: «Μιλάμε για πέντε κύκλους, των 6 επεισοδίων, που κάθε κύκλος θα είναι και ένα βιβλίο της. Δεν μιλάμε για μια απλή παραγωγή, αλλά διεθνή. Ο λόγος που αναφέρεται η διεθνής συμπαραγωγή είναι επειδή ετοιμάζονται για τις πλατφόρμες».

Οι ιστορίες της σειράς θα γραφτούν από Ισπανούς σεναριογράφους, προσδίδοντας διεθνή προσανατολισμό στην παραγωγή. Αρχικά, τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Σωτήρης Τσαφούλιας, αλλά λόγω καθυστερήσεων στα γυρίσματα εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει.