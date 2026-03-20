ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Υποβλήθηκαν 24408 αιτήσεις για τις 1696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ/ΔΕ)
Τα στατιστικά στοιχεία της προκήρυξης 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ
1'
Στο πλαίσιο της προκήρυξης 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 9/16.02.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.696 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 24.408 αιτήσεις.
Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:
Ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
- ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
- ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
- ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών
- ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
- ΤΕ Οδοντοτεχνιτών
- ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
- ΤΕ Διαιτολογίας
- ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
- ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
- ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
- ΤΕ Λογιστικού
- ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
- ΤΕ Εργοθεραπείας
- ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών)
- ΤΕ Λογοθεραπείας
- ΤΕ Μαιευτικής
- ΤΕ Μηχανικών
- ΤΕ Ηλεκτρονικών
- ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
- ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
- ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
- ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)
- ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
- ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
- ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
- ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
- ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
- ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
- ΔΕ Κλιβανιστών – Απολυμαντών – Αποστειρωτών
- ΔΕ Οδηγών
- ΔΕ Πληροφορικής
- ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
- ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
- ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (ΕΚΑΒ)
- ΔΕ Προσωπικού Εστίασης
- ΔΕ Μαγείρων
- ΔΕ Τεχνικού
- ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιών)
- ΔΕ Δομικών Έργων
- ΔΕ Ηλεκτρολόγων
- ΔΕ Ηλεκτρονικών
- ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
- ΔΕ Θερμαστών
- ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
- ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)
- ΔΕ Υδραυλικών
- ΔΕ Ψυκτικών
- ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50 ∙ LIFESTYLE
Πότε σταματούν οι τηλεοπτικές σειρές για το Πάσχα
06:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Μαρτίου
05:02 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
03:04 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μητσοτάκης: H Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και τα σύνορα της ΕΕ
22:11 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»
09:13 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος