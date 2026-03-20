Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας – Αισθητός σε δυτική και νότια Πελοπόννησο
Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στις 03:49.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC),σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/3), στις 03:49, σε υποθαλάσσια περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου, κοντά στις ακτές των νομών Ηλείας και Μεσσηνίας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 8 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Ζαχάρως.
4,1 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό
Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 15,1 χλμ, και επίκεντρο τα 6 χλμ. βορειοδυτικά του Γιαννιτσοχωρίου Ηλείας.
Αισθητός σε δυτική και νότια Πελοπόννησο
Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε περιοχής της Ηλείας, της Μεσσηνίας και της Λακωνίας.