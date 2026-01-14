Η Σουηδία στέλνει στρατιώτες στη Γροιλανδία, μετά τις απειλές Τραμπ

Η Δανία ζήτησε επίσημα βοήθεια από τις χώρες του ΝΑΤΟ

Η Σουηδία στέλνει στρατιώτες στη Γροιλανδία, μετά τις απειλές Τραμπ
Sweden's army chief Major General Jonny Lindfors attends a ceremony marking the integration of the Swedish Mechanized Infantry Battalion into the NATO Multinational Brigade at the Adazi military base, Latvia, Friday, Feb. 7, 2025. (AP Photo/Roman Koksarov)
AP
Η Στοκχόλμη ανακοίνωσε ότι στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Γροιλανδία ως άμεσο μέτρο, ανταποκριμένη στο αίτημα της Δανίας.

Μια στρατιωτική μονάδα αναμένεται να φτάσει σήμερα στη Γροιλανδία στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ για κατάληψη της χώρας από τις ΗΠΑ.

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ κατά της Γροιλανδίας, η Δανία ζητά στρατιωτική βοήθεια από τους Ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ. Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον ανακοίνωσε στη Στοκχόλμη ότι ορισμένοι αξιωματικοί του σουηδικού στρατού θα φτάσουν στη Γροιλανδία την Τετάρτη.

Η Κοπεγχάγη είχε προηγουμένως ανακοινώσει αύξηση της στρατιωτικής της παρουσίας στο νησί της Αρκτικής.

Η κίνηση φαίνεται να έχει επιλεγεί στρατηγικά. Αυτή τη στιγμή, μέλη του κοινοβουλίου από τη Δανία και τη Γροιλανδία βρίσκονται στην Ουάσινγκτον για να διαπραγματευτούν το μέλλον του τεράστιου παγόβουνου.

«Θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη στρατιωτική μας παρουσία στη Γροιλανδία», δήλωσε την Τετάρτη ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν. «Αλλά θα πιέσουμε επίσης εντός του ΝΑΤΟ για περισσότερες ασκήσεις και ισχυρότερη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με την αμετάβλητη μαξιμαλιστική του θέση.


Ο Τραμπ συνεχίζει να απειλεί

Η Δανία διεξάγει συνομιλίες με τους συμμάχους της «σχετικά με νέες και αυξημένες δραστηριότητες το 2026» σχετικά με τη Γροιλανδία, πρόσθεσε ο Λουντ Πούλσεν. Ο Τραμπ έχει ήδη επικρίνει έντονα την προσπάθεια των Ευρωπαίων να ενισχύσουν την παρουσία του ΝΑΤΟ. Ισχυρίζεται ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ για το βορειοατλαντικό έδαφος που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας δεν αποτελεί επαρκή προστασία για τη Γροιλανδία. Οτιδήποτε άλλο εκτός από την προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι «απαράδεκτο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας», έγραψε ο Τραμπ. Είναι απαραίτητη για την κατασκευή του σχεδιαζόμενου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει επομένως να ανοίξει το δρόμο για την κατάληψη του νησιού από τις ΗΠΑ, συνέχισε ο Τραμπ. Με κεφαλαία γράμματα, έγραψε: «ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ!»

Το ΝΑΤΟ μπορεί να παρέχει αποτελεσματική αποτροπή μόνο χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν το επίτευγμά του στην ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Το ΝΑΤΟ θα είναι πολύ πιο εντυπωσιακό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ, συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος.

