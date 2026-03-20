Διακοπές νερού την Παρασκευή (20/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΓΛΥΦΑΔΑ
Τρικούπη Χαρίλαου και Κρήτης
- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Λεωφ. Παύλου Φύσσα και Μαγνησίας
- ΜΑΓΟΥΛΑ
Ηρώων Πολυτεχνείου και Θριασίου Πεδίου
- ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
Αριστοτέλους και Λεμεσού
- ΦΥΛΗ
Οίης και Β30Α
- ΧΑΙΔΑΡΙ (ΔΑΦΝΙ)
Βασιλείου Βουλγαροκτόνου και Ιεράς Μονής, ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
- ΧΑΙΔΑΡΙ
Δόξης και Πελοποννήσου
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:41 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα καταβληθεί - Πώς να το υπολογίσετε
22:11 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»
06:50 ∙ LIFESTYLE