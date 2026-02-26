Στέφανος Τσιτσιπάς: «Επιλέγω τουρνουά με βάση και τα οικονομικά κριτήρια»

Ο Έλληνας πρωταθλητής, μίλησε στο βραζιλιάνικο ΜΜΕ «Clay», επισημαίνοντας πως οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα, μεταξύ άλλων, και το οικονομικό όφελος που μπορεί να έχει κάθε διοργάνωση για την πορεία ενός αθλητή.

Παράλληλα, τόνισε ότι τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για τη Νότια Αμερική και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι του τένις εκεί, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάποια πρόταση αρκετά ελκυστική ώστε να τον οδηγήσει στη συμμετοχή σε ένα μεγάλο τουρνουά της περιοχής.

QUER VER TSITSIPAS JOGAR NO @RioOpenOficial?



“Nunca recebi boas ofertas para ir para lá; quando a diferença financeira é grande, você realmente não tem outra opção a não ser manter o que sustenta sua carreira”, disse o grego à @varelanahmias.https://t.co/VCiXtOmEtz — Clay (@_claymagazine) February 26, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά:



«Θα είμαι ειλικρινής. Από οικονομικής άποψης, είναι κατανοητό να επιλέγω άλλους προορισμούς αντί για τη Νότια Αμερική. Όλοι οι παίκτες διαλέγουν τα τουρνουά και με βάση τις οικονομικές εγγυήσεις. Έτσι λειτουργεί το τένις. Η Νότια Αμερική δεν μου έχει προσφέρει ποτέ μια συμφωνία αρκετά καλή ώστε να τη σκεφτώ σοβαρά. Η Μέση Ανατολή ήταν πάντα πολύ καλύτερη όσον αφορά τις αποδοχές. Και η ευρωπαϊκή περιοδεία προσφέρει επίσης εξαιρετικά οικονομικά κίνητρα. Αυτό κάνει τη διαφορά.



Υπάρχει αυτό το πάθος στη Νότια Αμερική που μερικές φορές το αφήνω στην άκρη. Αλλά όταν η οικονομική διαφορά είναι μεγάλη, δεν έχεις πραγματικά άλλη επιλογή από το να πας εκεί που στηρίζεται η καριέρα σου. Θα ήθελα πολύ να παίξω εκεί. Ήταν πάντα όνειρό μου να επισκεφθώ τη Νότια Αμερική και έχω ακούσει υπέροχα πράγματα, Έχω επίσης πολλούς θαυμαστές εκεί και το βλέπω από τη δραστηριότητα στα social media και τη συνεχή αλληλεπίδραση με ανθρώπους από εκεί».

