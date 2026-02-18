Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα highlights της μεγάλης νίκης επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ

Δείτε τα highlights του Ντανίλ Μεντβέντεφ – Στέφανος Τσιτσιπάς, για τους «16» του Qatar Open.

Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Ντανίλ Μεντβέντεφ και εξασφάλισε την πρόκριση για τα προημιτελικά του τουρνουά στο Κατάρ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας χρειάστηκε 76 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Ρώσου, βάζοντας τέλος στο σερί τριών νικών που είχε «χτίσει» ο αντίπαλός του στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και πανηγυρίζοντας την πρώτη του επικράτηση απέναντί του από το ATP Finals του 2022.

Στην προημιτελική φάση της Ντόχα, ο Τσιτσιπάς θα τεθεί αντιμέτωπος με έναν εκ των Φαμπιάν Μαροζάν και Αντρέι Ρούμπλεφ.

Tα highlights του Ντανίλ Μεντβέντεφ – Στέφανος Τσιτσιπάς

