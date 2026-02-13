Τένις: Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη, αποκλεισμός ένα βήμα πριν τον τελικό

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε εξαιρετική προσπάθεια στο Κατάρ, στο 1000άρι τουρνουά της Ντόχα. Όμως η παρουσία της τερματίστηκε ένα βήμα πριν τον μεγάλο τελικό. Η Καρολίνα Μούχοβα επικράτησε στον ημιτελικό 2-1 σετ κάνοντας ανατροπή και πήρε αυτή το εισιτήριο για τον τελικό.

Η Ελληνίδα άρχισε εξαιρετικά παίρνοντας το πρώτο σετ, αλλά η Τσέχα από τα μέσα του δεύτερου σετ ήταν εντυπωσιακή και έφτασε στην ανατροπή.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστριες κάνοντας break έφτασαν στο 3-3 και την ισορροπία. Από εκεί και μετά, η Σάκκαρη ήταν εντυπωσιακή και πήρε τα τρία επόμενα games φτάνοντας στο 6-3 και το 1-0.

Στο δεύτερο η Ελληνίδα άρχισε με 2-0. Εκεί η Μούχοβα άρχισε να βάζει μεγαλύτερη πίεση και έκανε εντυπωσιακό σερί 5-0, φτάνοντας στο 5-2 υπέρ της. Η Σάκκαρη μείωσε σε 5-4, με την Τσέχα να ισοφαρίζει σε 1-1 με 6-4.

Στο τρίτο σετ η Μούχοβα ήταν εντυπωσιακή, αρχίζοντας με πέντε κερδισμένα games και κάπως έτσι έκρινε και την αναμέτρηση, παίρνοντας τη νίκη με 2-1 (6-1).

Στον τελικό η Μούχοβα θα αντιμετωπίσει την Βικτόρια Εμπόκο, με την Καναδή να νικά στον άλλο ημιτελικό την Γελένα Οσταπένκο με με 6-3, 6-2, σε 74 λεπτά.