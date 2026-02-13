Τένις: Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη, αποκλεισμός ένα βήμα πριν τον τελικό

Η Καρολίνα Μούχοβα αποδείχθηκε αξεπέραστο εμπόδιο για τη Μαρία Σάκκαρη στο Open της Ντόχα, με την Τσέχα να επικρατεί 2-1 και να αφήνει εκτός τελικού την Ελληνίδα τενίστρια.

Newsbomb

Τένις: Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη, αποκλεισμός ένα βήμα πριν τον τελικό
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε εξαιρετική προσπάθεια στο Κατάρ, στο 1000άρι τουρνουά της Ντόχα. Όμως η παρουσία της τερματίστηκε ένα βήμα πριν τον μεγάλο τελικό. Η Καρολίνα Μούχοβα επικράτησε στον ημιτελικό 2-1 σετ κάνοντας ανατροπή και πήρε αυτή το εισιτήριο για τον τελικό.

Η Ελληνίδα άρχισε εξαιρετικά παίρνοντας το πρώτο σετ, αλλά η Τσέχα από τα μέσα του δεύτερου σετ ήταν εντυπωσιακή και έφτασε στην ανατροπή.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστριες κάνοντας break έφτασαν στο 3-3 και την ισορροπία. Από εκεί και μετά, η Σάκκαρη ήταν εντυπωσιακή και πήρε τα τρία επόμενα games φτάνοντας στο 6-3 και το 1-0.

Στο δεύτερο η Ελληνίδα άρχισε με 2-0. Εκεί η Μούχοβα άρχισε να βάζει μεγαλύτερη πίεση και έκανε εντυπωσιακό σερί 5-0, φτάνοντας στο 5-2 υπέρ της. Η Σάκκαρη μείωσε σε 5-4, με την Τσέχα να ισοφαρίζει σε 1-1 με 6-4.

Στο τρίτο σετ η Μούχοβα ήταν εντυπωσιακή, αρχίζοντας με πέντε κερδισμένα games και κάπως έτσι έκρινε και την αναμέτρηση, παίρνοντας τη νίκη με 2-1 (6-1).

Στον τελικό η Μούχοβα θα αντιμετωπίσει την Βικτόρια Εμπόκο, με την Καναδή να νικά στον άλλο ημιτελικό την Γελένα Οσταπένκο με με 6-3, 6-2, σε 74 λεπτά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν η ασφάλεια πτήσεων στο αεροδρόμιο Ακτίου

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Η σπουδαία «μάχη» της Euroleague

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αποκαλύφθηκε το όνομα και του τρίτου Κινέζου

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κλειστές οι είσοδοι από Ελευσίνα έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της» η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Τροχαίο ατύχημα στην Αγία Βαρβάρα - Γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά - Πλημμύρισε πλατεία

20:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη, αποκλεισμός ένα βήμα πριν τον τελικό

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στους Ολυμπιακούς Αγώνες: Σκέιτερ γλίστρησε και παρέσυρε κάμεραμαν - Βίντεο

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: Δεν αντιδικώ με το ΠΑΣΟΚ - Ηγούμαι της ΠΑΣΚΕ - Θα είμαι ξανά υποψήφιος

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που απειλούσε με μαχαίρι κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο - Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να γίνει γεωπολιτική δύναμη

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τροχαίο ατύχημα στην Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας - Δεύτερο περιστατικό σε 24 ώρες

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απάτης 65χρονος από τον Βόλο - Έδωσε σε άγνωστη κοσμήματα αξίας 4.500 ευρώ

20:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Βίντεο από τις έρευνες για το δίκτυο απάτης με «αχυρανθρώπους»

20:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρώπινα σαφάρι» στο Σαράγεβο: «Τα παιδιά κοστίζουν περισσότερο, οι ηλικιωμένοι δωρεάν»

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον νεκρό ανήλικο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Παραμένουν στο σημείο τα τρακτέρ

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρα στο Λούβρο: Οροφογραφία του 19ου αιώνα υπέστη φθορές

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Οδηγός πατινιού υπέστη ανακοπή, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον νεκρό ανήλικο

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

20:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Βίντεο από τις έρευνες για το δίκτυο απάτης με «αχυρανθρώπους»

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα με τρεις ανηλίκους: Νεκρό το ένα παιδί, τραυματισμένα τα άλλα δύο

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

19:38ΚΟΣΜΟΣ

«Θεωρίες συνωμοσίας»: Γιατί εμφανίζεται το όνομα της μικρής Μαντλίν στα αρχεία Έπσταϊν

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα Άδωνι για Κωνσταντοπούλου: Να παραιτηθούμε όλοι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πάπας

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό - «Πρώτος στόχος να κρατήσει το πόδι της», μετά το σοκαριστικό ατύχημα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Παραμένουν στο σημείο τα τρακτέρ

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κλειστές οι είσοδοι από Ελευσίνα έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η δασκάλα χαστούκισε τον 8χρονο αυτιστικό μαθητή, επειδή «την ενόχλησε ο θόρυβος»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνωστισμός στο μετρό: «Σε αυτή την Ελλάδα χάνεις 2 ώρες την μέρα στο τιμόνι ή στα ΜΜΜ»

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: Δεν αντιδικώ με το ΠΑΣΟΚ - Ηγούμαι της ΠΑΣΚΕ - Θα είμαι ξανά υποψήφιος

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματικές διώξεις στους εμπλεκόμενους για την έκρηξη

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μην σπεύσουν κάποιοι πολιτικάντηδες της Καβάλας να οικειοποιηθούν την επιτυχία μου» - Η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη για το πλωτό στη Θάσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ