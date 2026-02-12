Τένις: Αποκλεισμός στους «16» του Ρότερνταμ για τον Τσιτσιπά

Ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά ATP500 του Ρότερνταμ. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε 2-0 σετ (6-4, 7-6) από τον Ολλανδό, Μπότικ Φαν Ντε Τσάντσουλπ. Ο οποίος είναι Νο.65 στον κόσμο. Έτσι έμεινε εκτός προημιτελικών.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με break μόλις στο δεύτερο game, αλλά ο Φαν Ντε Τσάντσουλπ «απάντησε» άμεσα και ισοφάρισε 2-2. Οι δύο τενίστες κράτησαν εύκολα το σερβίς τους, ώσπου ο Ολλανδός έκανε το break και προηγήθηκε 5-4. Ο Έλληνας πρωταθλητής προσπάθησε να ξαναφέρει το σετ στα ίσια, αλλά έχασε δύο break points και ο Φαν Ντε Τσάντσουλπ, στη δεύτερη ευκαιρία του, «έκλεισε» το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους ως το 4-4. Το σετ οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ, όπου ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 4-2, αλλά ο Φαν Ντε Τσάντσουλπ πήρε πέντε διαδοχικούς πόντους και έφτασε στο 7-4 και στη νίκη-πρόκριση.