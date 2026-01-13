Η Νορβηγία σκάβει το βαθύτερο οδικό τούνελ στον κόσμο 400 μέτρα κάτω από τη θάλασσα

Δημήτρης Δρίζος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Νορβηγία κατασκευάζει το Rogfast, ένα υποθαλάσσιο οδικό τούνελ-ορόσημο που, όταν ολοκληρωθεί, θα έχει μήκος 27 χιλιόμετρα και θα φτάνει σε βάθος 392 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Πρόκειται για το μακρύτερο και βαθύτερο υποθαλάσσιο τούνελ για οδική κυκλοφορία παγκοσμίως, βασικό πυλώνα του εθνικού σχεδίου για την κατάργηση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων κατά μήκος της παραλιακής εθνικής οδού Ε39.

Η κατασκευή ξεκίνησε το 2018, όμως σύντομα ανεστάλη προσωρινά λόγω προβλέψεων για υπέρβαση κόστους. Το έργο επανεκκίνησε το 2021, έπειτα από αναδιάρθρωση, με νέο ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2033. Το συνολικό κόστος εκτιμάται στα 25 δισ. νορβηγικές κορόνες, περίπου 2,4 δισ. δολάρια, καθιστώντας το Rogfast ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά έργα υποδομής στην Ευρώπη.

Με ακρίβεια εκατοστού κάτω από τη θάλασσα

Η διάνοιξη γίνεται ταυτόχρονα από τα δύο άκρα, με στόχο τα συνεργεία να συναντηθούν στη μέση με απόκλιση μικρότερη των πέντε εκατοστών. Για να επιτευχθεί αυτή η ακρίβεια, χρησιμοποιείται τεχνολογία αιχμής. Όπως μεταδίδει το CNN, ειδικοί σαρωτές λέιζερ συλλέγουν έως και δύο εκατομμύρια σημεία δεδομένων ανά δευτερόλεπτο, δημιουργώντας ένα ψηφιακό «δίδυμο» της υπόγειας διαδρομής, το οποίο συγκρίνεται διαρκώς με τα σχέδια.

Ο Burkhard Boeckem, επικεφαλής τεχνολογίας της Hexagon, της εταιρείας που έχει αναλάβει τις μετρήσεις, τονίζει ότι κάθε απόκλιση έχει μεγάλο κόστος, καθώς συνεπάγεται περισσότερες εκσκαφές και επιπλέον υλικά πλήρωσης, με δεκάδες φορτηγά να μπαινοβγαίνουν στο εργοτάξιο.

Το έργο στοχεύει στη μείωση των χρόνων μετακίνησης, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας σε απομονωμένες περιοχές της χώρας.

Πιο βαθιά από κάθε άλλο τούνελ

Για σύγκριση, το σιδηροδρομικό τούνελ Seikan στην Ιαπωνία φτάνει τα 240 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, ενώ η Σήραγγα της Μάγχης, επίσης μόνο για τρένα, τα 115 μέτρα. Το Rogfast έχει σχεδιαστεί να ξεπεράσει και τα δύο, φτάνοντας τα 392 μέτρα, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για οδικό τούνελ.

Σύμφωνα με το CNN, το έργο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές σήραγγες, καθεμία με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ σε βάθος 260 μέτρων κάτω από τη θάλασσα προβλέπεται ακόμη και διπλός κυκλικός κόμβος. Ο κόμβος αυτός θα συνδέει τον κεντρικό άξονα με ένα παρακλάδι προς το Kvitsøy, τον μικρότερο δήμο της Νορβηγίας.

Οι προκλήσεις κάτω από τον βυθό

Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά ζητήματα είναι η στεγανοποίηση των πετρωμάτων ώστε να αποτραπεί η εισροή θαλασσινού νερού. Όπως δήλωσε στο CNN η Anne Brit Moen, επικεφαλής του έργου για λογαριασμό της Skanska, σε βάθος περίπου 300 μέτρων κάτω από τη θάλασσα έχουν ήδη καταγραφεί εκτεταμένες διαρροές αλμυρού νερού στο σύστημα σηράγγων.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί και η ποιότητα του αέρα σε ένα τούνελ μήκους 27 χιλιομέτρων. Θα εγκατασταθεί σύστημα διαμήκους εξαερισμού, ενισχυμένο από φρεάτια προς το Kvitsøy, καθώς και δίκτυο αισθητήρων, ραντάρ και καμερών για συνεχή παρακολούθηση και άμεσες ειδοποιήσεις.

Πέρα από την ίδια τη σήραγγα, το Rogfast αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής δημιουργούνται εκατοντάδες θέσεις εργασίας, ενώ μετά την ολοκλήρωση θα διευκολυνθεί η πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, δημόσιες υπηρεσίες και εκπαίδευση, μειώνοντας παράλληλα το κόστος μεταφορών για κλάδους όπως η αλιεία και τα θαλασσινά.

