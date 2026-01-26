Ρούτε: Ονειρεύεται όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ

Μετά την κρίση ΗΠΑ - Ε.Ε. για τη Γροιλανδία έχουν αυξηθεί οι δημόσιες τοποθετήσεις Ευρωπαίων ηγετών αλλά και οι αναλύσεις ότι η Ευρώπη θα πρέπει να πάψει να στηρίζεται στους Αμερικανούς. Σήμερα ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε απάντησε ότι ονειρεύεται όποιος πιστεύει πως η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ.

Ο Μαρκ Ρούτε σε ομιλία του στις Επιτροπές Ασφάλειας και 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θα ήθελε πολύ να δει μια ευρωπαϊκή αμυντική δύναμη αποκομμένη από το ΝΑΤΟ».

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ είπε χαρακτηριστικά ότι «όποιος πιστεύει πως η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλώς ονειρεύεται». Ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι η βορειοατλαντική Συμμαχία παραμένει ζωτικής σημασίας για όλα τα μέλη της. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται το ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς ο Καναδάς και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι χρειάζονται το ΝΑΤΟ», σημείωσε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ χρειάζονται το ΝΑΤΟ γιατί αποτελεί βασικό πυλώνα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Βόρειου Ατλαντικού, καθώς και για τη διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο. Πηγή: Λευκός Οίκος

Παράλληλα, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι, σε περίπτωση που η Ευρώπη επιχειρούσε να αναλάβει πλήρως την άμυνά της χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ, οι αμυντικές δαπάνες θα έπρεπε να αυξηθούν δραστικά, φτάνοντας ακόμη και το 10% του ΑΕΠ των ευρωπαϊκών κρατών.

Αναφορικά με την Ουκρανία, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι το πακέτο δανείων ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε από τις χώρες της ΕΕ, «θα κάνει τεράστια διαφορά τόσο στην ασφάλεια, όσο και στην ευημερία της Ουκρανίας». Κάλεσε, ωστόσο, την ΕΕ να επιδείξει «ευελιξία» στον τρόπο αξιοποίησης των κεφαλαίων αυτών και «να μην υπάρξουν υπερβολικοί περιορισμοί» ως προς τις «αγορές από την ΕΕ», αλλά να μπουν στο επίκεντρο οι ανάγκες της Ουκρανίας.

«Η Ευρώπη χτίζει τώρα την αμυντική της βιομηχανία, και αυτό είναι ζωτικής σημασίας, αλλά δεν μπορεί, προς το παρόν, να παράσχει σχεδόν επαρκή ποσότητα από αυτά που χρειάζεται η Ουκρανία για να αμυνθεί σήμερα», τόνισε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. Σημείωσε, επίσης, ότι η αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας είναι «εξαιρετική», αλλά «χωρίς τη ροή όπλων από τις ΗΠΑ, η Ουκρανία δεν μπορεί να κρατηθεί στη μάχη».

Διαβάστε επίσης