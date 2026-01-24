«Περιορισμένη» υποστήριξη σε συμμάχους και «ρεαλισμός» - Η νέα στρατηγική εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ

«Περιορισμένη» υποστήριξη στους συμμάχους τους και σημαντική αλλαγή των προτεραιοτήτων του Πενταγώνου προβλέπει η νέα Εθνική Αμυντική Στρατηγική των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ θεωρεί πλέον ως πρωταρχικό μέλημά του την ασφάλεια της αμερικανικής επικράτειας και του δυτικού ημισφαιρίου και όχι την Κίνα, αναφέρει το BBC.

Προηγούμενες εκδόσεις της στρατηγικής - που δημοσιεύονται κάθε τέσσερα χρόνια - ανέφεραν την απειλή που αποτελεί η Κίνα ως την κορυφαία προτεραιότητα άμυνας. Οι σχέσεις με την Κίνα θα προσεγγίζονται πλέον με «δύναμη, όχι με αντιπαράθεση», αναφέρει η έκθεση.

Η στρατηγική άμυνας ενισχύει τις πρόσφατες εκκλήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων και η μεγαλύτερη «κατανομή βάρους» στους συμμάχους στην αντιμετώπιση των απειλών που αποτελούν η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα.

Η νέα έκθεση 34 σελίδων ακολουθεί τη δημοσίευση της περσινής Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία ανέφερε ότι η Ευρώπη αντιμετώπιζε «κατάρρευση του πολιτισμού της» και δεν χαρακτήριζε τη Ρωσία ως απειλή για τις ΗΠΑ. Τότε, η Μόσχα δήλωσε ότι το έγγραφο ήταν «σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο» με το όραμά της.

Συγκριτικά, το 2018, το Πεντάγωνο χαρακτήρισε τις «αναθεωρητικές δυνάμεις», όπως η Κίνα και η Ρωσία, ως την «κεντρική πρόκληση» για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Τέλος στην «επιδότηση» της άμυνας των συμμάχων

Η νέα στρατηγική καλεί τους αμερικανούς συμμάχους να αναλάβουν δράση, αναφέροντας ότι οι εταίροι «ικανοποιούνταν» με το να αφήνουν την Ουάσιγκτον να επιδοτεί την άμυνά τους, αν και αρνείται ότι η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια στροφή των ΗΠΑ προς τον «απομονωτισμό».

«Αντιθέτως, σημαίνει μια εστιασμένη και πραγματικά στρατηγική προσέγγιση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα μας», αναφέρει.

Η Ουάσιγκτον έχει παραμελήσει εδώ και καιρό τα «συγκεκριμένα συμφέροντα» των Αμερικανών, αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να συγχέουν τα αμερικανικά συμφέροντα «με αυτά του υπόλοιπου κόσμου – ότι μια απειλή για ένα άτομο στην άλλη άκρη του κόσμου είναι η ίδια με μια απειλή για έναν Αμερικανό».

Αντ' αυτού, αναφέρει ότι οι σύμμαχοι, ειδικά η Ευρώπη, «θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο έναντι απειλών που είναι λιγότερο σοβαρές για εμάς, αλλά περισσότερο για αυτούς».

«Επίμονη αλλά διαχειρίσιμη απειλή» η Ρωσία

Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε μια πλήρη εισβολή στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, περιγράφεται ως «επίμονη αλλά διαχειρίσιμη απειλή για τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ».

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκδόσεις της στρατηγικής, η Ταϊβάν, που διεκδικεί ως έδαφός της η Κίνα, δεν αναφέρεται. Ωστόσο, το έγγραφο αναφέρει ότι οι ΗΠΑ στοχεύουν να «εμποδίσουν οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, να κυριαρχήσει εμάς ή τους συμμάχους μας».

Στα τέλη του περασμένου έτους, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μια τεράστια πώληση όπλων στην Ταϊβάν αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αποτέλεσμα η Κίνα να πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το νησί ως αντίδραση.

Η στρατηγική περιγράφει επίσης έναν «πιο περιορισμένο» ρόλο για την αποτροπή της Βόρειας Κορέας από τις ΗΠΑ. Η Νότια Κορέα είναι «ικανή να αναλάβει την κύρια ευθύνη» για το έργο αυτό, προσθέτει.

Στους 12 μήνες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ ως προέδρου, οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον φερόμενων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και την Καραϊβική και, πιο πρόσφατα, άσκησαν πίεση στους ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον για να αποκτήσουν τη Γροιλανδία.

Η στρατηγική επαναλαμβάνει ότι το Πεντάγωνο «θα εγγυηθεί την πρόσβαση του αμερικανικού στρατού και του εμπορίου σε βασικά εδάφη, ιδίως στον Παναμά, στον Κόλπο της Αμερικής (σ.σ. Κόλπος του Μεξικού) και στη Γροιλανδία».

«Σκληρός ρεαλισμός»

Το έγγραφο αναφέρει ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ θα είναι «θεμελιωδώς διαφορετική από τις μεγαλεπήβολες στρατηγικές των προηγούμενων κυβερνήσεων μετά τον Ψυχρό Πόλεμο».

Προσθέτει: «Έξω ο ουτοπικός ιδεαλισμός, μέσα ο σκληρός ρεαλισμός».

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Νταβός, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ «ποτέ δεν πήραν τίποτα» από το ΝΑΤΟ και «ποτέ δεν ζητήσαμε τίποτα».

Επιπλέον, επέκρινε τον οργανισμό, ισχυριζόμενος λανθασμένα ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν σχεδόν το 100% του ΝΑΤΟ».

«Αν δεν καθόμαστε στο τραπέζι, θα βρεθούμε στο μενού»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι δήλωσε ότι η παλιά παγκόσμια τάξη «δεν θα επιστρέψει» και προέτρεψε τις άλλες μεσαίες δυνάμεις – όπως η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και η Αυστραλία – να συνεργαστούν.

«Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δράσουν από κοινού, διότι αν δεν καθόμαστε στο τραπέζι, θα βρεθούμε στο μενού», δήλωσε ο Κάρνι στη συνάντηση του Νταβός.

Αυτό συνέβη την ίδια στιγμή που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε επίσης για μια «μετάβαση προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες».

