Τραμπ: Συμφωνία για στρατιωτικό εξοπλισμό στο Αζερμπαϊζάν και πυρηνική συνεργασία με Αρμενία

Φωτ. Αρχείου - Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, δεξιά, και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του στους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν το Σάββατο (24/01) για την τήρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας που τερμάτισε τη σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών για το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Τζέι Ντι Βανς θα μεταβεί στις δύο χώρες τον ερχόμενο μήνα για να «ενισχύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες», συμφωνία για «ειρηνική πυρηνική συνεργασία» με την Αρμενία, και την αποστολή αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού στο Αζερμπαϊτζάν.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Αλίεφ του Αζερμπαϊτζάν και τον Πρωθυπουργό Πασινιάν της Αρμενίας για την τήρηση της Ειρηνευτικής Συμφωνίας που υπογράψαμε τον περασμένο Αύγουστο. Ήταν ένας άσχημος πόλεμος, ένας από τους οκτώ που έχω τερματίσει, αλλά τώρα έχουμε ευημερία και ειρήνη. Τον Φεβρουάριο, ο Αντιπρόεδρος Βανς θα ταξιδέψει και στις δύο χώρες για να ενισχύσει τις ειρηνευτικές μας προσπάθειες και να προωθήσει την «Οδό Τραμπ» για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία. Θα ενισχύσουμε τη στρατηγική μας συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν, μια όμορφη συμφωνία για ειρηνική πυρηνική συνεργασία με την Αρμενία, συμφωνίες για τους μεγάλους κατασκευαστές ημιαγωγών μας και την πώληση αμυντικού εξοπλισμού κατασκευασμένου στις ΗΠΑ, όπως αλεξίσφαιρα γιλέκα και σκάφη, και άλλα, στο Αζερμπαϊτζάν. Σας ευχαριστώ! Πρόεδρος DJT

