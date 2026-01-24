Σε Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν τον Φεβρουάριο ο Τζει Ντι Βανς

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν τον Αύγουστο συμφωνία στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ για να δώσουν τέλος στην εδαφική τους διένεξη που έφερνε αντιμέτωπες τις δύο χώρες εδώ και δεκαετίες.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς μιλάει σε δημοσιογράφους έξω από την Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

AP
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα μεταβεί στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν τον Φεβρουάριο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Αλίεφ του Αζερμπαϊτζάν και τον πρωθυπουργό Πασινιάν της Αρμενίας για το ότι σεβάστηκαν τη συμφωνία ειρήνης που υπογράψαμε τον περασμένο Αύγουστο…Τον Φεβρουάριο, ο αντιπρόεδρος Βανς θα ταξιδέψει σε αυτές τις δύο χώρες για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές μας προσπάθειες», έγραψε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν τον Αύγουστο συμφωνία στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ για να δώσουν τέλος στην εδαφική τους διένεξη που έφερνε αντιμέτωπες τις δύο χώρες εδώ και δεκαετίες.

Η συμφωνία προβλέπει κυρίως τη δημιουργία μιας διαμετακομιστικής ζώνης που θα διασχίζει την Αρμενία και θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακά του, το Ναχιτσεβάν. Αυτή η ζώνη, μια αξίωση που είχε εδώ και πολύ καιρό το Μπακού, θα ονομαστεί «Οδός του Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία» (TRIPP). Οι ΗΠΑ θα έχουν εκεί δικαιώματα ανάπτυξης, κάτι που θα τις επιτρέψει να προωθήσουν τα συμφέροντά τους σε μια ιδιαιτέρως στρατηγική περιοχή που είναι πλούσια σε υδρογονάνθρακες.

