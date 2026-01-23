ΗΠΑ: Η στιγμή της σύλληψης του 5χρονου από την ICE - «Να τον αφήναμε στο κρύο;», λέει ο Βανς

Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που δείχνουν τους πράκτορες της ICE να συλλαμβάνουν έναν 5χρονο μαθητή νηπιαγωγείου στη Μινεσότα των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, στο σημείο υπάρχει πλήθος αστυνομικών, ενώ μία ομάδα συνοδεύει το παιδί και το επιβιβάζει στο ομοσπονδιακό τους όχημα.

Video obtained by CBS News shows the moment ICE agents took 5-year-old Liam Ramos in Minneapolis. The boy was taken with his father while in their driveway after just arriving home from his preschool classroom.



School officials say the child was used as bait to knock on the… pic.twitter.com/BdyqG2t6Ni — CBS News (@CBSNews) January 23, 2026

«Τι έπρεπε να κάνουν;»

Την ίδια ώρα, εντύπωση προκαλούν οι δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι οι ομοσπονδιακές αρχές κρατούν αγόρι πέντε ετών έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη.

Ο Βανς ισχυρίστηκε πως η ICE ανέλαβε να... φροντίσει το 5χρονο παιδί, επειδή ο πατέρας του, τον οποίο παρουσίασε ως «παράτυπο μετανάστη», τράπηκε σε φυγή για να μη συλληφθεί από τους πράκτορες. «Μονολόγησα "ω θεέ μου, είναι φρικτό. Πώς μπορέσαμε να συλλάβουμε παιδί πέντε ετών;"», υποστήριξε ο Βανς, προσθέτοντας όμως πως άλλαξε γνώμη για το μέτρο που έλαβε η ICE. «Τι έπρεπε να κάνουν; Να αφήσουν ένα παιδί πέντε ετών να πεθάνει από το κρύο;» διερωτήθηκε.

Το παιδί, ο 5χρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος, συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του, Άντριαν Αλεξάντερ Κονέχο Αριάς, στο δρόμο δίπλα από το σπίτι τους και, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, όλα συνέβησαν, όταν ο Άντριαν προσεγγίστηκε από πράκτορες στην είσοδο του σπιτιού του, αφού είχε πάρει τον 5χρονο γιο του από το νηπιαγωγείο.

Άλλα τρία παιδιά συνελήφθησαν στη Μινεάπολη

Την ίδια ημέρα που συνελήφθη ο 5χρονος Λίαμ, συνελήφθη και ένας 17χρονος μαθητής λυκείου από ένοπλους, μασκοφόρους πράκτορες, ενώ πήγαινε στο σχολείο. Οι γονείς του δεν ήταν παρόντες, κατά την διάρκεια του περιστατικού.

Πριν από δύο εβδομάδες, μια 10χρονη συνελήφθη επίσης ενώ πήγαινε στο δημοτικό και βρίσκεται ακόμη, μαζί με τη μητέρα της, σε ένα κέντρο κράτησης στο Τέξας. Την περασμένη εβδομάδα, μια 17χρονη μαθήτρια λυκείου συνελήφθη μαζί με τη μητέρα της από πράκτορες της ICE μέσα στο διαμέρισμά τους.

Το υπουργείο δεν έκανε κανένα σχόλιο για τη διαβεβαίωση της σχολικής περιφέρειας ότι έχουν συλληφθεί και άλλα παιδιά.

Οι νέες αυτές συλλήψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τον σκοπό και την τακτική που ακολουθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 3.000 πράκτορες έχουν αναπτυχθεί στη μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότας και ο Τραμπ περιγράφει την καταστολή ως «μάχη» για την εκδίωξη βίαιων εγκληματιών.

