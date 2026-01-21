Ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του περιμένουν το 4ο παιδί τους - «Η οικογένειά μας μεγαλώνει»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα περιμένουν τον γιο τους στο τέλος Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτηση, η οικογένεια Βανς κοινοποίησε ότι περίμενε αγόρι. «Η Ούσα και το μωρό είναι καλά», πρόσθεσε η ενημέρωση.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής και ταραχώδους περιόδου, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στους στρατιωτικούς γιατρούς που φροντίζουν άριστα την οικογένειά μας και στα μέλη του προσωπικού που κάνουν τόσα πολλά για να διασφαλίσουν ότι μπορούμε να υπηρετούμε τη χώρα απολαμβάνοντας μια υπέροχη ζωή με τα παιδιά μας», συνεχίζει η ανάρτηση.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναδημοσίευσε την είδηση, όπου πολλοί, συμπεριλαμβανομένου του βουλευτή Τρόι Ε. Νελς, εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους. Ο Τζέι Ντι Βανς έχει ήδη τρία παιδιά - τον Γιούαν, τον Βίβεκ και τη Mίραμπελ. Ο Βανς είναι Χριστιανός, αλλά η σύζυγός του είναι Ινδουίστρια και ο αντιπρόεδρος έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ανατροφή των παιδιών του σε ένα διαθρησκευτικό νοικοκυριό.

«Είναι η καλύτερή μου φίλη. Μιλάμε μεταξύ μας για αυτά τα πράγματα. Έτσι, αποφασίσαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας χριστιανικά. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μας πηγαίνουν σε χριστιανικό σχολείο. Ο 8χρονος γιος μου ήταν πολύ περήφανος για την Πρώτη Κοινωνία του», είχε πει ο Βανς στο Fox News.

Ο Γιούαν, το πρώτο παιδί, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2017. Ο Βίβεκ γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και η Μιραμπέλ τον Δεκέμβριο του 2021. Ο Βανς είχε μοιραστεί τα νέα σε μια ανάρτηση στο Instagram, η οποία πλέον έχει διαγραφεί, όπου είχε γράψει: «Είμαστε ευλογημένοι με ένα πρόωρο χριστουγεννιάτικο δώρο φέτος. Παρακαλούμε γνωρίστε όλοι τη Μιραμπέλ Ρόουζ Βανς, το πρώτο μας κορίτσι. Η μαμά και το μωρό τα πάνε περίφημα και νιώθουμε πολύ ευγνώμονες αυτές τις γιορτές», σύμφωνα με το People.

Διαβάστε επίσης