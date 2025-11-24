Τι απαντά η σύζυγος του JD Vance, Ούσα, στις φήμες για διαζύγιο, μετά την εμφάνισή της χωρίς βέρα

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Βανς, δίπλα του η σύζυγός του Ούσα και αριστερά της η Έρικα Κερκ, χήρα του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 στο Φοίνιξ της Αριζόνα

Η πρόσφατη εμφάνιση της Usha Vance χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου της έφερε ξανά στην επιφάνεια φήμες χωρισμού από τον σύζυγό της, τον αντιπρόεδρο JD Vance.

Η εκπρόσωπός της σε επίσημη δήλωση ανέφερε πως η Ούσα, μητέρα τριών παιδιών, συχνά ξεχνάει να φοράει το δαχτυλίδι της, καθώς είναι πολυάσχολη με τις καθημερινές της υποχρεώσεις.

Το γεγονός ότι δεν φορούσε το δαχτυλίδι στην πρόσφατη δημόσια εμφάνιση της, σε επίσκεψη στο Camp Lejeune πλησίον του Jacksonville στη Βόρεια Καρολίνα, ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει νέα σενάρια περί διαζυγίου, μια μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν ότι η εμφάνισή της χωρίς δαχτυλίδι ήταν μια σαφής ένδειξη για πιθανή ρήξη στη σχέση, ενώ ορισμένοι άλλοι εξέφρασαν την άποψη ότι πιθανώς πρόκειται για μια απλή επιλογή ή μια προσωπική στιγμή που πρέπει να σεβαστούμε.

Η ίδια η Ούσα, με μια δήλωσή της μέσω εκπροσώπου, διαβεβαίωσε ότι ο γάμος της παραμένει άρρηκτος και πως η απουσία του δαχτυλιδιού είναι απλώς μια στιγμή απροσεξίας.

Οι «κακιές γλώσσες» και η χήρα του Τσάρλι Κερκ

Όλα ξεκίνησαν, όταν η 39χρονη Ούσα Βανς επισκέφθηκε το Camp Lejeune, μια στρατιωτική βάση εκπαίδευσης στο Τζάκσονβιλ της Βόρειας Καρολίνας, μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου. Η Ούσα δεν φορούσε την βέρα της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της και, μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών από την επίσκεψή της, οι φήμες περί διαζυγίου πήραν «φωτιά» στα social media.

Η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και η δεύτερη κυρία Ούσα Βανς επιβιβάζονται για να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο Άλμπερτ Τζ. Έλις στο Ρίτσλαντς της Βόρειας Καρολίνας, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025. AP

Εν μέσω των έντονων, λοιπόν, εικασιών, ένας εκπρόσωπος της Δεύτερης Κυρίας των ΗΠΑ — η οποία είναι πολύ διακριτική και σπάνια μιλάει στον Τύπο — απάντησε στις φήμες μιλώντας στο περιοδικό People.

«Η Ούσα είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών, που πλένει πολλά πιάτα, κάνει πολλά δουλειές και μερικές φορές απλά ξεχνάει να φορέσει την βέρα της», εξήγησε ο εκπρόσωπος.

Η Ούσα και ο Τζέι Ντι Βανς είναι παντρεμένοι από το 2014 και έχουν τρία παιδιά: τον 8χρονο Ewan, τον 5χρονο Vivek και την 3χρονη Mirabel.

Οι φήμες ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει τροφοδοτήθηκαν επίσης από την αγκαλιά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ με την Έρικα Κερκ, τη χήρα του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, η οποία έγινε viral στα τέλη Οκτωβρίου.

«Κανείς δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον σύζυγό μου. Αλλά βλέπω κάποιες ομοιότητες του συζύγου μου στον Τζέι Ντι — στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Πραγματικά. Και γι' αυτό νιώθω τόσο τυχερή που μπορώ να τον παρουσιάσω απόψε», είχε πει τότε η Έρικα Κερκ στην εκδήλωση της 29ης Οκτωβρίου, πριν αγκαλιάσει τον Τζέι Ντι με έναν οικείο τρόπο.

