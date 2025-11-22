Ψίθυροι για τον γάμο του Βανς- Η κυρία αντιπροέδρου αποχωρίζεται τη βέρα της

Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, δεξιά, και η δεύτερη κυρία Usha Vance φτάνουν στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ

Δυναμώνουν οι ψίθυροι για κρίση στον γάμο του δεύτερου ζεύγους των ΗΠΑ, μετά την εμφάνιση της κας Αντιπροέδρου Ούσα Βανς σε μια εκδήλωση χωρίς τη βέρα της, λίγες εβδομάδες μετά την δημόσια αποκάλυψη του συζύγου της Τζέι Ντι Βανς σχετικά με τις θρησκευτικές διαφορές τους.

Η δεύτερη κυρία δεν φορούσε δαχτυλίδι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στη στρατιωτική βάση Camp Lejeune στο Richlands της Βόρειας Καρολίνας την Τετάρτη, μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Οι φωτογραφίες δείχνουν την 39χρονη, να κατεβαίνει από το αεροπλάνο με το αριστερό της χέρι σε πλήρη θέα – και το γαμήλιο δαχτυλίδι να μην φαίνεται πουθενά.

Πρόσθετες εικόνες από το Camp Lejeune και το Marine Corps Air Station New River επιβεβαιώνουν ότι το δαχτυλίδι παρέμεινε εκτός καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και η δεύτερη κυρία Ούσα Βανς φτάνουν στη Joint Base Andrews, στο Μέριλαντ, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 AP/Matt Rourke

Ο Αντιπρόεδρος, εν τω μεταξύ, φωτογραφήθηκε να φοράει τη βέρα του κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη.

Η εικόνα έρχεται μετά από εβδομάδες έντονων φημών σχετικά με την κατάσταση του γάμου των Βανς, οι οποίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο με την σφιχτή αγκαλιά που έδωσε ο Αντιπρόεδρος στην Έρικα Κερκ κατά τη διάρκεια μιας τελετής μνήμης για τον δολοφονημένο σύζυγό της Τσάρλι Κερκ.

Οι εικασίες για πιθανή ρήξη μεταξύ του δεύτερου ζευγαριού τροφοδοτήθηκαν από την ομολογία του αντιπροέδρου ότι έχει παρακαλέσει τη σύζυγό του να αλλάξει θρησκεία, εγκαταλείποντας τον ινδουισμό : ο ίδιος είναι καθολικός.

Η επίσκεψη ήταν η πρώτη κοινή εμφάνιση της Ούσα και της Μελάνια και είχε ως στόχο να φτιάξει το κέφι των στρατιωτών πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και η δεύτερη κυρία Ούσα Βανς AP/Matt Rourke

Επιπλέον, φωτογραφίες από την προηγούμενη εμφάνιση της Ούσα στις 10 Νοεμβρίου – μια κοινή επίσκεψη στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed με τον σύζυγό της – δείχνουν ότι δεν φορούσε το δαχτυλίδι της ούτε σε εκείνη την εκδήλωση.

Καθώς οι φωτογραφίες άρχισαν να κυκλοφορούν στο X, οι σχολιαστές υπέθεσαν ότι η Ούσα ίσως δεν έδειχνε και πολύ διακριτικά τα συναισθήματά της προς τον σύζυγό της, 41 ετών.

Η Daily Mail, επικοινώνησε με εκπρόσωπο της δεύτερης κυρίας, που περιορίστηκε να απαντήσει ότι «είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών που πλένει πολλά πιάτα, κάνει πολλά μπάνια και μερικές φορές ξεχνάει το δαχτυλίδι της».

Η αγκαλιά της Κερκ και του Βανς τον περασμένο μήνα στη Γιούτα, έκανε αίσθηση με τον Αντιπρόεδρος να αγκαλιάζει αδέξια την πρώην διαγωνιζόμενη ριάλιτι σόου Κερκ, κρατώντας την σφιχτά, ενώ εκείνη φαινόταν να του χαϊδεύει τα μαλλιά.

Η ειδική στην ανάγνωση χειλιών Νικόλα Χίκλινγκ δήλωσε στην εφημερίδα Mirror US ότι η Κερκ φαινόταν να λέει: «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν θέλω να το κάνω».

Όταν ανέβηκε στη σκηνή και αγκάλιασε τον Βανς, αυτός της είπε: «Είμαι περήφανος για σένα».