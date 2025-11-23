ΗΠΑ: «Σύννεφα» στον γάμο του Τζέι Ντι Βανς - Οι «κακιές γλώσσες» και η χήρα του Τσάρλι Κερκ
Αφού η Δεύτερη Κυρία των ΗΠΑ, Ούσα Βανς, εμφανίστηκε δημόσια χωρίς τη βέρα της, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι παίρνει διαζύγιο από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.
Όλα ξεκίνησαν, όταν η 39χρονη Ούσα Βανς επισκέφθηκε το Camp Lejeune, μια στρατιωτική βάση εκπαίδευσης στο Τζάκσονβιλ της Βόρειας Καρολίνας, μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου. Η Ούσα δεν φορούσε την βέρα της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της και, μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών από την επίσκεψή της, οι φήμες περί διαζυγίου πήραν «φωτιά» στα social media.
Εν μέσω των έντονων, λοιπόν, εικασιών, ένας εκπρόσωπος της Δεύτερης Κυρίας των ΗΠΑ — η οποία είναι πολύ διακριτική και σπάνια μιλάει στον Τύπο — απάντησε στις φήμες μιλώντας στο περιοδικό People.
«Η Ούσα είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών, που πλένει πολλά πιάτα, κάνει πολλά δουλειές και μερικές φορές απλά ξεχνάει να φορέσει την βέρα της», εξήγησε ο εκπρόσωπος.
Η Ούσα και ο Τζέι Ντι Βανς είναι παντρεμένοι από το 2014 και έχουν τρία παιδιά: τον 8χρονο Ewan, τον 5χρονο Vivek και την 3χρονη Mirabel.
Οι φήμες ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει τροφοδοτήθηκαν επίσης από την αγκαλιά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ με την Έρικα Κερκ, τη χήρα του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, η οποία έγινε viral στα τέλη Οκτωβρίου.
«Κανείς δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον σύζυγό μου. Αλλά βλέπω κάποιες ομοιότητες του συζύγου μου στον Τζέι Ντι — στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Πραγματικά. Και γι' αυτό νιώθω τόσο τυχερή που μπορώ να τον παρουσιάσω απόψε», είχε πει τότε η Έρικα Κερκ στην εκδήλωση της 29ης Οκτωβρίου, πριν αγκαλιάσει τον Τζέι Ντι με έναν οικείο τρόπο.