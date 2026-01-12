ΗΠΑ: Ο Βανς παροτρύνει τον Τραμπ να δοκιμάσει τη διπλωματία πριν από πλήγματα κατά του Ιράν
Ο Λευκός Οίκος εξετάζει μια ύστατη πρόταση του Ιράν για προσφυγή στη διπλωματία με στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος
Ανώτεροι συνεργάτες στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι-Ντι Βανς, παροτρύνουν τον Τραμπ να επιχειρήσει πρώτα τη διπλωματική οδό πριν από τυχόν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, μετέδωσε τη Δευτέρα η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος εξετάζει πρόταση του Ιράν για έναρξη συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, την ώρα που ο Τραμπ φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκρίνει στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης.
