ΗΠΑ: Ο Βανς παροτρύνει τον Τραμπ να δοκιμάσει τη διπλωματία πριν από πλήγματα κατά του Ιράν

Ανώτεροι συνεργάτες στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι-Ντι Βανς, παροτρύνουν τον Τραμπ να επιχειρήσει πρώτα τη διπλωματική οδό πριν από τυχόν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, μετέδωσε τη Δευτέρα η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος εξετάζει πρόταση του Ιράν για έναρξη συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, την ώρα που ο Τραμπ φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκρίνει στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης.

